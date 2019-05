No al processo alla scienza

processo Montante - Morra : 'Salvini va sentito dalla commissione antimafia' : ... a mio parere, c'è troppo silenzio da parte della politica e dell'informazione generalista'. 'Inoltre - aggiunge - è un segnale di vicinanza all' eccellente lavoro che sta svolgendo la procura di ...

Grande Fratello - Serena e D'Urso a processo : 'Cosa lascia perplessi' - mazzata vip alla storia strappa-lacrime : 'processo' a Barbara D'Urso e al Grande Fratello per la vicenda dolorosa di Serena Rutelli . La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre ...

Grande Fratello - Serena e D'Urso a processo : "Cosa lascia perplessi" - mazzata vip alla storia strappa-lacrime : "processo" a Barbara D'Urso e al Grande Fratello per la vicenda dolorosa di Serena Rutelli. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre biologica, che le chiedeva di incontrarla ricevendo un commovente rifiuto. Leggi anche: "Siamo andati dallo

Pugno e danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...

Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degli oppioidi” : John Kapoor, fondatore ed ex amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Insys Therapeutics, è stato condannato in un processo che aveva a che fare con la crisi causata dalla recente diffusione di farmaci oppioidi e droghe affini ((gli oppioidi sono prodotti in maniera sintetica;

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i commentatori della RAI? Telecronache - collegamenti moto e processo alla Tappa : tutti i nomi : La Rai trasmetterà in diretta tv il Giro d’Italia 2019, il network pubblico assicurerà una copertura capillare della Corsa Rosa offrendo addirittura 170 ore di diretta per permettere agli appassionati del grande ciclismo di non perdersi davvero nulla e si seguire l’evento minuto per minuto: ci aspettano tre settimane di grande passione, gli uomini sulle strade ci regaleranno forti emozioni e potremo seguire pedalata per pedalata la ...

Champions League stregata - ecco perché il processo alla Juve di Allegri è immeritato : Come era prevedibile, è partito il processo alla Juve . Una sconfitta, meritata, contro una squadra rivelazione che ha messo sotto anche Bayern e Real ha già cancellato l'ottavo scudetto di fila - ...

Stranger Things e i fratelli Duffer alla sbarra : il processo va avanti - la terza stagione rischia grosso? : I fan di Stranger Things possono iniziare a tremare perché quella che sembrava un'accusa senza conseguenze potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più. Proprio nei mesi scorsi il regista Charlie Kessler ha citato a giudizio i fratelli Dugger proprio con l'accusa di plagio ovvero di aver copiato un suo cortometraggio per mettere insieme la storia di Tredici e dei suoi compagni. In particolare, il cortometraggio presentato nel 2012 ...

Emilio Fede - le parole spaventose dopo la condanna al processo Ruby : "Alla mia età - una prova che..." : Emilio Fede è uno straccio. A 87 anni, non ce la fa a reggere tanta pressione. "Alla mia età è una prova che credo di non meritare anche perché non ho fatto nulla". Così l'ex direttore del Tg4 E ha commentato la decisione con cui la Cassazione ha reso definitiva giovedì 11 aprile la sua condanna a 4

Rosarno - il Miur si costituisce parte civile nel processo per abuso d’ufficio alla preside del liceo di Roccella Jonica : Il Miur ci ripensa e chiede al Tribunale di Reggio Calabria di costituirsi parte civile contro la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo, assurta agli onori della cronaca nazionale quando, a marzo 2018, aprì le porte del suo liceo a Rosarno a Matteo Salvini venuto in Calabria per ringraziare i suoi elettori dopo le politiche. Russo è accusata di due episodi di abuso d’ufficio relativi all’acquisto di libri che il liceo di Roccella Jonica aveva ...

Giro d’Italia 2019 - presentato il palinsesto Rai : 170 ore di diretta. De Luca-Petacchi in telecronaca - Davide Cassani al processo alla Tappa! : Oggi è stato ufficialmente presentato il palinsesto della Rai per il Giro d’Italia 2019. Il network pubblico trasmetterà tutte le tappe in diretta per un totale di 170 ore live da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno: un “continuum temporale” dal Villaggio di Partenza alla linea del traguardo, senza mai fermarsi (salvo brevi interruzioni pubblicitarie). C’era grande attesa per conoscere i nomi dei telecronisti per la ...

Il processo alla foreign fighter tedesca : L’aula è piena, il processo deve iniziare con un quarto d’ora di ritardo. Jennifer W., occhiali dalla montatura scura, giacca nera, camicia bianca, i capelli raccolti una treccia, siede tra i suoi due avvocati. Ha rinunciato autonomamente a comparire con un velo, indicherà più tardi l’avvocato Ali A

Un miliziano dell'Isis uccide una bimba incatenandola al sole per mezza giornata : in Germania inizia il processo alla moglie tedesca : Era troppo persino per l'Isis. È stato condannato ed esiliato: un crimine così efferato non era tollerabile nemmeno dagli efferati miliziani dello Stato islamico. Ha incatenato una bambina di 5 anni alle inferiate di una finestra per 11 ore, sotto il sole a 45 gradi di Falluja, in Iraq. Punita perché si era fatta la pipì addosso. Accanto a lei la madre, Nora B., yazida catturata dai fondamentalisti e schiava dell'uomo ...

Conte : Ok Governo alla Difesa parte civile al processo Cucchi : Milano , 8 apr., askanews, - "Il Governo è ben favorevole alla costituzione di parte civile in giudizio dell'amministrazione della Difesa quindi anticipo la disponibilità". Lo ha detto il Presidente ...