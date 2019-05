optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Il condizionale è d'obbligo dal momento che si tratta solo di indiscrezioni, ma ildie Edpotrebbe intitolarsi I Don't. Il brano esiste e siachene stanno condividendo dettagli con i fan, incluso un frammento del testo, diviso tra l'account Instagram die quello di Ed.Tra le ultime anticipazioni provenienti dall'uno e dall'altro, due in particolare hanno rapito l'attenzione dei fan.ha condiviso sui social un'anteprima dell'audio direttamente dal suo computer consentendo ai fan di curiosare per pochi istanti tra le sonorità delpezzo; Edha invece cantato alcuni secondi delbrano durante il concerto che ha tenuto negli scorsi giorni a Jakarta. Dopo Love Yourself, il brano che ha scritto per, inserito nell'album Purpose, rilasciato nel 2015, Edha presentato al pubblico ...

OptiMagazine : I Don’t Care è il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran per un progetto speciale: le ultime indiscrezioni… - ACEL_TWT : I don't care please ignore this tweet i just don't know what to do hahahahahhahahahahahhsksjsjsjskdjsjsk - vremigi123 : RT @DaleLauraaa: #Cubanmoms don't care si rompiste el telefono ???? -