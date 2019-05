Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata

Ecco come cambieranno Google Lens e App Google : vediamo le novità in arrivo : L'App Google 9.72 beta oscura alcune funzionalità, come i promemoria e i suggerimenti intelligenti e aggiunge alcune novità e bug. Questo aggiornamento posiziona cinque filtri nella parte inferiore dell'interfaccia di Google Lens, ognuno dei quali probabilmente attiva delle modalità specifiche dedicate a ristoranti, acquisti e traduzioni per ottenere risultati più raffinati. La Ricerca Google questa settimana ha ricevuto una nuova scheda meteo, ...

L'app Google si aggiorna alla versione 9.61 beta con novità per Google Lens - promemoria - filtri e tanto altro ancora : Tante novità per la nuova versione 9.61 beta dell'app Google che stavolta introduce i promemoria su At a Glance, novità per la funzione di traduzione di Google Lens, filtri AR, ritocchi grafici e altro ancora.

MIUI Camera sta per ricevere i suggerimenti di Google Lens e i selfie panoramici : Un recente aggiornamento dell'app MIUI Camera fa pensare a un imminente arrivo dei suggerimenti di Google Lens e dei selfie panoramici.

Google Lens ha anche un lettore di codici QR integrato : Tra le funzionalità di Google Lens ne troviamo anche una molto comune ma che manca di default ad Android: ci riferiamo ad un lettore di codici QR e a barre