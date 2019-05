Godin saluta commosso l' Atletico

ansa

(Di martedì 7 maggio 2019) ROMA, 7 MAG -e imbarazzato, Diegoha tenuto una conferenza stampa al Wanda Metropolitano per l'annuncio ufficiale del suo addio all'Madrid dopo nove stagioni di sfide e ...

sechesi : L'Atletico ha salutato Godin come si saluta un pezzo di storia di un club calcistico (come già fatto da altre squad… - RepFcInter : Inter, stop per de Vrij: niente Chievo. Godin saluta l'Atletico Madrid - Gl_Bottiglieri : RT @sechesi: L'Atletico ha salutato Godin come si saluta un pezzo di storia di un club calcistico (come già fatto da altre squadre con altr… -