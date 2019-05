Giro di California 2019 | il percorso e le sette tappe ai raggi X Tanta salita | nessuna

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Domenica 12 maggio prenderà il via ildi, in programma fino a sabato 18.frazioni in linea per un’edizione priva di cronometro da Sacramento a Pasadena, un totale di 1251 km e ben 23 GPM. Contemporaneamente, negli ultimi tre giorni di corsa, avverrà anche la gara femminile, più breve anche nel chilometo dellema comunque sia sullo stesso tracciato degli uomini. E così analizziamo tappa dopo tappa quella che sarà la breve corsa aamericana.EDIZIONE MASCHILEDomenica 12 maggio, Tappa 1 – Sacramento-Sacramento (143 km): una frazione inaugurale dal più che prevedibile arrivo allo sprint in una tappa completamente pianeggiante. Al km 132 ci sarà il primo passaggio sotto la linea del traguardo per poi affrontare il circuito finale di 9 km.Lunedì 13 maggio, Tappa 2 – Rancho Cordova-South Lake Tahoe (214,5 km): la corsa ...

mondialinet : Anteprima Giro di California 2019 - - andrefragasso : Anteprima Giro di California 2019 - Eljssa_ : Sua madre e Otto, però, odiano volare. Dal Nevada alla California in treno, per l'attrice è un viaggio spossante e… -