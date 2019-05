«Game of Thrones 8» e il «giallo» del caffè dimenticato sul set

Game of Thrones 8 - ecco il trailer del quinto episodio : http://www.youtube.com/watch?v=F1fqet9V494 ATTENZIONE: spoiler sul quarto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Gli effetti della battaglia di Grande inverno contro gli Estranei si sono fatte sentire ma altrettanto sanguinoso e gravido di conseguenze è stato anche lo scorso quarto episodio della stagione finale di Game of Thrones. La morte del drago Rhaegal e della fidata Missandei hanno scatenato in Daenerys una rabbia che non ...

Game of Thrones 8 - in onda un bicchiere di Starbucks dimenticato sul set : Non sappiamo ancora come finirà Game of Thrones, ma sappiamo che a Daenerys (Emilia Clarke) piace festeggiare in modo sobrio, con un... macchiato in tazza grande. Queste ed altre battute stanno facendo il giro della Rete in queste ore, a seguito di quello che sembra essere davvero un clamoroso errore comparso nella quarta puntata dell'ultima stagione di Game of Thrones, in cui, nelle prime scene, compare un bicchiere molto simile a quelli ...

Game of Thrones : il vero motivo per cui Jaime ha lasciato Brienne ed è tornato da Cersei : Game of Thrones: perché Jaime ha lasciato Brienne? Il piano contro Cersei Alla fine è successo a Game of Thrones quello che molti fan aspettavano da tempo: Jaime e Brienne si sono lasciati travolgere dalla passione. La guardia del corpo di Sansa Stark ha perso la sua verginità con lo Sterminatore dei Re. E i […] L'articolo Game of Thrones: il vero motivo per cui Jaime ha lasciato Brienne ed è tornato da Cersei proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones - il dettaglio che non ti aspetti in una serie cult : Nemmeno la Madre dei draghi può resistere a una tazza di caffè. Dopo la messa in onda del quarto episodio della stagione finale di "Game of Thrones" - The last of the Starks - alcuni fan si sono ...

Game of Thrones 8 - i dettagli che forse vi sono sfuggiti del quarto episodio : ATTENZIONE: spoiler sul quarto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Ce lo si aspettava come un episodio di passaggio, invece, Gli ultimi Stark, il quarto capitolo dell’ottava stagione di Game of Thrones si è rivelato molto più cruciale del previsto. Dopo aver dato l’estremo saluto ai caduti nella battaglia contro gli Estranei, gli alleati di Grande inverno si dividono: Jon Snow marcerà verso Approdo del re coi ...

Game of Thrones - riassunto quarta puntata e anticipazioni 8×05 : Game of Thrones, riassunto 8×04: la flotta di Daenerys verso Approdo del Re Domenica scorsa, sulla HBO, è andato in onda il quarto episodio dell’ultima stagione di Game of Thrones. Una puntata permeata di strategie e giochi di potere ha mosso le fila delle intricate alleanze, in questo momento più labili che mai. “Gli ultimi Stark”, questo il titolo dell’episodio, si apre con la commemorazione dei guerrieri che hanno ...

Gaffe in Game of Thrones 8×04 : c’è una tazza Starbucks in scena FOTO : Una tazza Starbucks in Game of Thrones 8×04: la FOTO che non ti aspetti Coffee is coming a Game of Thrones! I fan della serie HBO si stanno scatenando con meme e battutine da quando è stato trasmesso in tv il quarto episodio dell’ottava stagione. Nonostante i due anni di produzione e post-produzione utilizzati per […] L'articolo Gaffe in Game of Thrones 8×04: c’è una tazza Starbucks in scena FOTO proviene da Gossip e ...

Game of Thrones : ecco perché Missandei ha detto Dracarys : Game of Thrones 8: ecco perché Missandei ha detto Dracarys prima di morire Daenerys Targaryen continua a perdere persone care a Game of Thrones. Dopo Jorah Mormont è stato il turno del drago Rhaegal e della fedele Missandei. Quest’ultima è stata catturata da Euron Greyjoy, che ha tenuto un’imboscata alla flotta degli Immacolati, rischiando di […] L'articolo Game of Thrones: ecco perché Missandei ha detto Dracarys proviene da ...

Game of Thrones 8×05 penultimo episodio : la scelta di Daenerys : Game of Thrones 8×05 è il penultimo episodio: spoiler e anticipazioni Mancano due episodi alla conclusione di Game of Thrones. Tra due settimane sapremo finalmente chi siederà sul Trono di Spade: Daenerys o Cersei? O Jon Snow, il cui vero nome è Aegon Targaryen, figlio segreto di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark? Domenica 12 aprile […] L'articolo Game of Thrones 8×05 penultimo episodio: la scelta di Daenerys proviene da Gossip e ...

Xbox e Game of Thrones : qualcosa bolle in pentola? : È il caso di Microsoft che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter un'immagine legata al famoso mondo fantasy in costante competizione per il Trono di Spade. Il post in questione, che trovate ...

Nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

Game of Thrones 8x04 - Trono di Spade/ Il Nord si prepara alla Guerra. Info streaming : Game of Thrones 8×04, Info streaming e anticipazioni: clamorosi spoiler per il nuovo episodio de Il Trono di Spade 8 in cui non mancheranno morti e feriti.

'Game of Thrones' - nuovi scenari dopo la Grande Battaglia : New York - Vivere e morire a Winterfell. Con l'episodio tre dell'ottava stagione del Trono di Spade , i destini del Re della Notte e Melisandre finalmente si compiono durante la Grande Battaglia. , ...