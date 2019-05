Fisco | 1 | 7 milioni le richieste per la pace fiscale

Fisco - oltre 1 - 3 milioni di domande per la “pace”. Contro l’evasione al via l’incrocio tra dati dei conti correnti e dichiarazioni : Da un lato le 1,3 milioni di richieste di adesione presentate dai contribuenti per la “pace fiscale” del governo gialloverde. Dall’altro un nuovo strumento a disposizione delle Entrate per la lotta all’evasione: dopo anni di stallo è arrivato il via libera all’utilizzo dei dati contenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per preparare liste di contribuenti “sospetti“ da sottoporre a Controlli. ...

La “tassa Airbnb” non rende al Fisco : dalla cedolare secca 44 milioni : (Immagine: pixabay) La battaglia del Fisco italiano per imporre la cedolare secca sugli affitti brevi gestiti da piattaforme e siti che agiscono come intermediari non sembra dare i frutti sperati. Rispetto alle stime del governo, che ipotizzava un gettito di circa 139 milioni di euro per le casse dello Stato, l’applicazione della cosiddetta tassa Airbnb ha invece prodotto soltanto 44 milioni di euro di entrate nel suo primo anno di ...

