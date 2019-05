TelevideoRai101 : Fed,debito aziende supera livello crisi - faustomaroccia : RT @PaoloZenga: Prevedo che dopo le elezioni Europee di Maggio non cambierà nulla. La gentile famiglia Rothschild che ha creato l’Europa, c… - g_zerbato : RT @GabrieleGuzzi: Secondo @monacelt in 2 anni lo stock di debito cresce talmente tanto da far diventare il rendimento effettivo positivo.… -