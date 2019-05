De Paul | ' Inter o Napoli? Sarebbe un onore A giugno incontrerò l' Udinese Messi è meglio

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Anche il Siviglia vuole De Paul scatta l'asta con Napoli e Inter : Corsa a tre, o forse di più. Ma su Rodrigo De Paul ora gli occhi li ha messi Anche il Siviglia del figliol prodigo Monchi, appena rientrato alla base dopo l'esperienza romana. La permanenza seppur ...

Calciomercato Napoli : interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese : Calciomercato Napoli: interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese Il mercato, si sa, è una macchina inarrestabile, destinata a far parlare di sé per tutto l’anno, nonostante archi di tempo prestabiliti. I club di Serie A e non solo stanno già pensando alle mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. I partenopei, infatti, starebbero tentando uno “scippo” che ...

Il Napoli 'scippa' De Paul all'Inter : Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport il Napoli è balzato clamorosamente in vantaggio sia per gli ottimi rapporti che già esistono con l'Udinese, sia per cifre e prospettive più allettanti. ANCHE ...

Calciomercato Napoli - obiettivo De Paul : si prova il sorpasso sull'Inter : ... gli azzurri puntano sul rapporto con i Pozzo L'Inter è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare De Paul, secondo quanto riporta in prima pagina "Il Corriere dello Sport", è ancora lontano dalla ...

De Paul al Milan - è derby di mercato con l’Inter : le cifre : De Paul al Milan potrebbe essere qualcosa di più che una voce di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti come il Milan si sia inserito in modo deciso nella trattativa. L’argentino classe 1994 a fine stagione lascerà quasi sicuramente l’Udinese per trasferirsi in un grande club, sulla scia della grande stagione che sta giocando. In questo contesto si stanno muovendo Leonardo e Maldini per ...

Milan : derby con l'Inter per De Paul : Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il piano di Leonardo e Maldini è offrire 25 milioni di euro più bonus e contropartite tecniche da pescare nel settore giovanile per arrivare alla ...

Calciomercato Milan - piano per de Paul : sfida all'Inter : Per le ultime notizie di Calciomercato Clicca Qui ! Stando al 'Corriere dello Sport' il Dt rossonero Leonardo avrebbe un piano per soffiare l'argentino alla concorrenza: 25 milioni di euro oltre ai ...

Dybala-Inter - Lautaro dice la sua : “Ecco cosa penso di Paulo” : DYBALA INTER – L’inter continua a pensaro alla Joya. Lo scambio con Icardi potrebbe portare i nerazzurri a formare una coppia gol formidabile con il Toro Martinez. Dybala e Lautaro Martinez, prove d’intesa. Sarà un indizio? Intanto nell’Argentina di Leo Messi, scalpitano per emergere i due attaccanti del nostro campionato, Lautaro e Dybala. Leggi anche: […] More