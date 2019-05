Dalla Sicilia a Venezia | il barcone in cui morirono 700 persone è ora un’opera d’arte

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita Dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

ASD Equipe Sicilia di Ciclismo Dalla Basilicata a Chiaramonte : Buoni risultati dell'ASD Equipe Sicilia di Ciclismo dalla Basilicata a Chiaramonte passando per Vittoria, nello scorso fine settimana

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato Dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

Radio Radicale : Ars approva mozione - Cracolici 'Dalla Sicilia appello per salvare emittente' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “Dalla Sicilia parte un appello in difesa di un pezzo di storia della democrazia italiana, e in quella storia c’è anche Radio Radicale. Una storia di libertà e di pluralismo che deve andare avanti”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD e primo

Dove i Cinque stelle governano - i Cinque stelle scricchiolano (Dalla Sicilia in su) : Roma. La rivoluzione dal basso, la democrazia diretta, il Signor nessuno nella stanza dei bottoni e il teorema di Gela (chiamiamolo così): i Cinque stelle prendono voti in fretta, ma li perdono altrettanto in fretta nei luoghi in cui la realtà li assale. E’ successo domenica alle amministrative nell

Amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri Dalla parte del M5S (2) : (AdnKronos) - "Questa narrazione è indecente - sottolinea Cancelleri - cioè, pensate a giornali storicamente schierati in plotone contro Berlusconi, oggi venderebbero l’anima al diavolo o alla Lega, pur di non riconoscere i numeri del M5S. Ma ancora una volta alla narrazione dei gruppi editoriali, n

Amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri Dalla parte del M5S : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Se gli italiani avessero in questi anni avuto la possibilità di trovare al centro del dibattito mediatico i risultati concreti dell’azione politica anziché le opinioni, probabilmente non avremmo perso l’abitudine di valutare i numeri anziché le chiacchiere. E in quest

Legittima difesa : Salvini Dalla Sicilia a momenti la firma di Mattarella : Immigrazione, Legittima difesa, mafia e persino buona alimentazione. Il vice premier Matteo Salvini arrivato a Monreale per candidatura Romanotto

Dalla Sicilia alle Galapagos - la Terra vista dall'alto : La Sicilia e l'Italia meridionale, accanto alla Grecia, inaugurano l'esplorazione della Terra vista dall'alto proposta Dalla Nasa in occasione della Settimana della Terra. Molte sono le foto scattate ...

Navigator - già in 16mila per 3mila posti : solo Dalla Sicilia quasi 2500 candidature : Laureati in giurisprudenza, Siciliani e campani o comunque del Sud Italia: è questo il profilo degli aspiranti Navigator. In...

Giro d’Italia 2020 - Grande Partenza dall’Ungheria ma quando e dove si rientra in Italia? Possibile ripartenza Dalla Sicilia : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest, qualche giorno fa è infatti stata ufficializzata la Grande Partenza dall’Ungheria e la Corsa Rosa sarà protagonista in terra magiara con le prime tre tappe. Il percorso deve ancora essere rivelato, soltanto nei prossimi mesi capiremo nel dettaglio come si muoverà la carovana in terra straniera: per il momento abbiamo soltanto la certezza che l’evento incomincerà di venerdì e che il ...

Sicilia - aumento bollette idriche scongiurato Dalla Giunta regionale : La Giunta regionale Siciliana ha scongiurato l'aumento delle bollette idriche per i contribuenti Siciliani nei Comuni serviti dalla Siciliacque

A dieci anni Dalla crisi del 2008 - in Sicilia 10 miliardi di produzione in meno : analisi di Piero David : I motivi del ritardo, secondo le analisi di LabDem, risalgono ad una generale insufficienza di risorse umane qualificate nei diversi dipartimenti regionali, all'instabilità politica delle ...

Tutto pronto a Fossano per "Sicilia Viva in Festa" : cultura - folklore ed enogastronomia Dalla Trinacria : Si ricorda che tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Per informazioni: Segreteria organizzativa associazione Sicilia Viva in Festa - Cinzia Miraglio, tel. +39 335 619 6576. comunicato stampa Ti ...