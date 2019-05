Concorsi pubblici: in arrivo 100mila assunzioni tra scuola, ministeri e forze dell’ordine

Secondo le stime dell’esecutivo, saranno circa 100mila i lavoratori che usciranno dal settore pubblico per andare in pensione. Parte di queste uscite sarà, appunto, dovuta alla quota 100. Nella pubblica amministrazione finora le domande sono state poco più di 40mila e secondo le stime del governo si arriverà a un totale di 100mila nel 2019. La prima finestra d’uscita per chi ha i requisiti – almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati – è quella del primo agosto. E solo nel mondo dell’istruzione dovrebbero andare in pensione circa 21mila lavoratori con la quota 100, la stessa cifra dei pensionamenti ordinari sulla base della legge Fornero. Alti i numeri anche nel settore medico, con circa 70mila uscite previste fino al 2023, circa il 60% del totale del personale.

Concorsi pubblici: dalla scuola alla Polizia,?100mila assunzioni in arrivo https://t.co/UGDznNXBsx di @sole24ore — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 7, 2019