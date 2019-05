Christine Lagarde | Il fallimento delle trattative Usa-Cina è una minaccia per il

«Il sesso maturo è sublime». Parola di Christine Lagarde (e delle altre celebrity over 50) : Il sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starIl sesso maturo è più bello. Parola delle starLo scorso gennaio lo scrittore Yann Moix, 51 anni, s’è vantato d’essere ...

Li Keqiang incontra Christine Lagarde : ... che stia adottando misure importanti per la riduzione fiscale e che la crescita economica cinese promuoverà ulteriormente lo sviluppo dell'economia globale.

Christine Lagarde rivela : “Durante le riunioni faccio gli esercizi per i glutei - mio marito dice che sono sublime” : “A 50 anni, e anche oltre, si può essere straordinariamente felici, e sotto tutti i punti di vista… mentale, fisico e sessuale“. È una Christine Lagarde inedita quella che si racconta in un’intervista a Elle. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, 63 anni, si racconta a 360 gradi rivelando anche alcuni dettagli intimi della sua vita privata. Così, parlando della polemica sulle donne over 50 che definite ...

Christine Lagarde : "Mi sono passati davanti molti uomini - ma non sono durati molto" : È una delle donne più potenti del mondo ed è consapevole di essere considerata un esempio da tante, anche se si stupisce ogni volta che qualcuna le confida tutta l'ammirazione nei suoi confronti. Christine Lagarde, vertice del Fondo Monetario Internazionale, si è raccontata in una lunga intervista a Elle. Ha ripercorso la sua carriera e le difficoltà di una donna che a volte è stata superata da uomini ...

Christine Lagarde : 'economia mondiale non cadrà in recessione' : Il 2 aprile a Washington la presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha detto che la crescita economica mondiale è rallentata ma che non ci sarà una fase di recessione e che ...