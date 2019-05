C' è un nuovo terremoto tangenti in Lombardia e Piemonte

Terremoto Friuli 1976 - 43 anni fa il sisma che devastò più di 100 Comuni. E fece nascere nuovo modello di ricostruzione : Sono passati 43 anni da quando, la sera del 6 maggio 1976, poco dopo le 21, in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Soltanto il mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione portata dalla scossa – 6,4 gradi della scala Richter – con case crollate e centinaia di morti in 137 Comuni ma soprattutto nel quadrilatero tra Gemona, Venzone, Buja e Majano. In tutto furono 989 le persone rimaste sotto ...

nuovo terremoto nelle Filippine - i 2 eventi non sono collegati. I sopravvissuti : “Ho chiesto pietà a Dio - pensavo fosse la fine” : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito le Filippine centrali appena un giorno dopo il sisma di magnitudo 6.1 verificatosi nel nord del Paese. Scuole e uffici sono rimasti chiusi a San Julian, sull’Isola di Samar, dove sono state riportate fratture nelle strade, su piccoli edifici e su una chiesa. L’elettricità è stata volontariamente interrotta in via precauzionale dopo il sisma, riportano le autorità. Non ci sono immediate notizie di vittime ...

Filippine - nuovo terremoto - magnitudo 6 - 3 : ANSA, - ROMA, 23 APR - Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,3, ha colpito oggi le Filippine dopo quella di ieri che ha provocato almeno 11 morti: oggi il sisma è stato registrato nel ...

Terremoto - torna la paura al Centro Italia : scosse a raffica tra Marche e Abruzzo - inizia un nuovo sciame sismico [LIVE] : torna la paura al Centro Italia per il Terremoto: uno sciame sismico iniziato ieri sera sta interessando il mare Adriatico al largo delle Marche meridionali. Le scosse vengono distintamente avvertite a Porto San Giorgio, Fermo, San Benedetto del Tronto, Pedaso, Altidona, Massignano, Moresco, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Grottammare, Offida. Stamattina alle 10:55 s’è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.6 ad appena ...