VAR IN NAPOLI CAGLIARI Rigore per mano Cacciatore | ds sardi | ' siamo incaz*ati neri'

Corbo : “Napoli - il VAR premia la coraggiosa rimonta. San Maurizio di Frattaminore non abbandona Insigne…” : Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli contro il Cagliari, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Il Napoli dei sogni è rimasto per un’ora e mezza nel salotto di casa Ancelotti. Pentimenti e giuramenti di Insigne, i progetti di restauro che infiammarono la pace del Primo Maggio tra la società e il miglior talento italiano del Napoli, la partecipazione di De Laurentiis e Raiola come testimoni. Un incontro ...

Orgoglio Napoli - Cagliari sconfitto al San Paolo. Ed è polemica sul VAR : Il Napoli batte il Cagliari e conquista matematicamente il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Ma non e' tutto oro quel che luccica. La prestazione della squadra di Ancelotti e' infatti una delle peggiori dell'intero campionato. Gli azzurri, in svantaggio fino a sei minuti dal termine, ribaltano il risultato con i gol di Mertens e di Insigne, grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ionita contestatissimo dai sardi e ...

Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens - VAR e Insigne ribaltano i sardi : NAPOLI - Il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo. A quasi due mesi di distanza dal successo sull'Udinese, la squadra di Ancelotti torna a raccogliere i tre punti nel proprio stadio battendo tra le ...

Cagliari furioso per il VAR col Napoli - Carli : 'Una barzelletta - presi in giro' : Marcello Carli non ci sta, il Cagliari perde 2-1 contro il Napoli al 98esimo per un rigore dato con il Var e il ds si sfoga su Sky Sport: "Cosa hanno visto? Come hanno fatto a dare un rigore così?" . Amareggiato e polemico, Carli ha detto la sua: "Di questo episodio non parlerà nessuno, perché forse a nessuno interessa di noi, ma ...

Napoli - rimonta e VAR nel finale : il Cagliari è battuto - : Napoli-Cagliari 2-1 si gioca in un San Paolo deserto, con il popolo di fede azzurra che sembra aver tirato i remi in barca e che assiste a una partita senza troppi squilli. E dopo un primo tempo ...

VAR e Insigne - il Napoli vince su rigore al 98' : Cagliari battuto 2-1 : La cronaca della partita Il Napoli inizia immediatamente tenendo in maniera costante il pallone, ma la prima chance reale per portarsi in vantaggio se la crea solo poco dopo il quarto d'ora: ...

La VAR regala la vittoria al Napoli : Insigne piega il Cagliari al 98? : Il Napoli batte il Cagliari 2-1 in uno dei posticipi della 35esima giornata del campionato di serie A. Con questa vittoria il Napoli raggiunge quota 73 punti e, a tre giornate dalla fine del...

Napoli-Cagliari 2-1 - la squadra di Ancelotti ringrazia il VAR ed è matematicamente seconda [FOTO] : 1/11 Cafaro/LaPresse ...

Il VAR salva un Napoli soporifero : il Cagliari esce a testa alta : Il Napoli conquista aritmeticamente il secondo posto: i ragazzi di Ancelotti salvati dal VAR, il Cagliari esce deluso ma a testa alta Un Napoli spento, quello sceso in campo questa sera nel posticipo della 35ª giornata di Serie A. La squadra partenopea, poco motivata dalla sua situazione in classifica, ha sottovalutato il match di questa sera contro il Cagliari, che ha invece dimostrato di voler far bene in casa della seconda migliore ...

La VAR regala la vittoria al Napoli : Insigne piega il Cagliari al 95? : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

