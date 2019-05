The Red Solstice 2 | Survivors | l' ispirato gioco action strategico si mostra nel primo

Dormire nel verde : l’incredibile casa dello studio The White Room : Design minimale e materiali naturali sono stati utilizzati dallo studio indiano The White Room nella realizzazione di una vera e propria casa-vegetale a Pali Hill, sobborgo di Mumbai. Una scultura architettonica in cui è annullato il confine tra civiltà e natura in un processo di dissoluzione che passa attraverso piante rampicanti, pensili, vasi, e giardini interni ricavati tra le sinuose curve con cui è stato pensato lo spazio. Una vera e ...

Cene stellari all’ombra del PanTheon : apre Idylio di Francesco Apreda : Idylio by Francesco apreda: la salaLo chef: Francesco apredaIl nuovo Idylio: i menu Il nuovo Idylio: i menuIl nuovo Idylio: i menuIl nuovo Idylio by Francesco apreda: i dettagliNon è romano ma nella Capitale lo amano proprio come se lo fosse: sarà anche per questo che, con il nuovo Idylio, Francesco apreda ha confortato chiunque temesse di rinunciare ai suoi piatti straordinari, perlomeno in città. Sì perché dopo l’addio all’Imàgo ...

Cyberpunk 2077 sarà molto diverso da The Witcher 3 - parola di CD Project Red : Per conoscere la data d'uscita di Cyberpunk 2077 bisognerà chiaramente pazientare ancora un bel po' (oppure gli sviluppatori sorprenderanno tutti e ne faranno parola nel corso dell'E3 2019? Mistero! Ndr), sebbene la situazione sotto il profilo del gameplay sia per fortuna molto migliore per la trepidante community dei fan. I ragazzi di CD Project Red non vuol tenere eccessivamente gli utenti sulle spine e quindi, a cadenza non regolare ma ...

Ascolti tv USA domenica 28 aprile The Red Line la miniserie CBS con Noah Wyle parte male con una media di 4,9 milioni e 0.5 di rating per i primi due episodi in onda tra le 8 e le 10 pm e rispettivamente 0.5 di rating 18-49 anni nel primo episodio e 0.4 nel secondo e 5,2 milioni e 4,5 milioni totali. Difficile aspettarsi di più per una miniserie se da un lato la mossa di creare un'unica serata per una produzione così serializzata è ...

The Blacklist - rivelata l'identità di Red Reddington : E' stato uno dei misteri della serialità americana delle ultime sei stagioni, e da venerdì notte, finalmente, il pubblico sa la verità. Stiamo parlando dell'identità di Red Reddington, il misterioso ma affascinante protagonista di The Blacklist, magistralmente interpretato da James Spader capace, anno dopo anno, di portare sul piccolo schermo un personaggio difficile da odiare ma che non si può neanche totalmente amare.La sua ambiguità ...

Nuove serie tv : The Red Line - Noah Wyle torna in tv con una serie sull’odio razziale : Nuove serie tv: The Red Line debutta su CBS dal 28 aprile. Noah Wyle torna in tv in una serie sull’odio razziale. Trama, cast e trailer. Oggi su CBS debutta The Red Line, una serie evento con Noah Wyle (ER) come protagonista che tratta uno degli argomenti più frequenti della cultura americana: un poliziotto caucasico che uccide un dottore afroamericano. Tutte le Nuove serie tv del 2019 le trovi qui La serie, scritta da Caitlin Parrish e ...

LIVE Tour of The Alps - quarta tappa in DIRETTA : Passo Predaia temibile - Vincenzo Nibali può attaccare ancora : il Tour of the Alps 2019 riparte oggi per la quarta tappa: 134 km da Baselga di Pinè a Cles con due GPM piuttosto impegnativi che potrebbero regalare sorprese. Il movimento comincerà a metà percorso circa, quando comincerà l’impegnativa salita di prima categoria della Forcella di Brez. Dopo lo scollinamento e la lunga discesa verso Mollaro, toccherà al secondo GPM di giornata: l’ascesa verso Passo Predaia, la cui conclusione si troverà a 19 km ...

Josephine Langford di «After» sfida KaTherine Langford («Tredici») al cinema : Gli stessi occhi chiari che splendono nel viso dolce, la stessa chioma fluente, una bionda, l’altra mora: Josephine Langford è la sorella di Katherine, e si vede . Classe 1997, Josephine Langford è la giovanissima attrice protagonista di After, pellicola romantica tratta dall’omonimo romanzo di Anna Todd, il primo di una saga. Il film, una sorta di versione teen di Cinquanta sfumature di grigio, è in sala ...

Red Bull annuncia The Br4wl - il primo torneo italiano di Hearthstone : Attraverso un comunicato stampa, Red Bull annuncia "The Br4wl", il primo torneo italiano tutto dedicato al gioco di carte di Blizzard, Hearthstone.I partecipanti all'evento saranno in grado di battersi contro tre avversari, in modo da vincere quante più partite possibili. Il primo appuntamento è al Comicon di Napoli il 26 e 27 aprile. In seguito la finale si terrà a Roma il 19 giugno.Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa.Leggi ...

Il casco Momodesign Aero è ‘Best of The Best’ al Red Dot Award 2019 [GALLERY] : Al Red Dot Award: Product Design 2019 è stato premiato il nuovissimo casco Momodesign Jet Aero che ha ricevuto il premio ‘Best of the Best’ per design e innovazione Il Centro Stile Momodesign ha vinto il premio nel Red Dot Award: Product Design 2019 con il casco Jet Aero che ha ricevuto il Red Dot: Best of the Best, il massimo riconoscimento nel design e nell’innovazione. Questo premio rappresenta un importante successo per il ...

In The Walking Dead 10 sarà Judith la vera erede di Carl? Importante contratto per la piccola Cailey Fleming : Tutor a disposizione, spostamenti pagati, cinque per cento del merchandising netto per qualsiasi cosa riguardi il suo personaggio e 250mila dollari, questi sono alcuni dei dettagli dell'Importante contratto portato a casa da Cailey Fleming per The Walking Dead 10. A parte l'interesse che possa esserci su questi lauti guadagni, sembra proprio che da questo si evinca che la piccola Judith sarà ancora parte integrante della serie nonostante ...

Il publisher Modus Games annuncia che il nuovo RemoThered : Going Porcelain sarà disponibile nel 2020 : Modus Games ha annunciato oggi che Remothered: Going Porcelain sarà disponibile nel 2020 su PC, Xbox One e PS4. Stiamo parlando del seguito dell'horror sviluppato dallo studio italiano di Stormind Games, vincitore del premio di miglior videogioco italiano del 2018."Siamo molto eccitati di portare Remothered: Going Porcelain ai fan del genere" - ha dichiarato Christina Seelye, CEO of Modus Games.Chris Darril, Creative Director di Darril Arts e ...