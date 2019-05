Scuola | caos in Sardegna | saltano le prove Invalsi

scuolainforma

(Di lunedì 6 maggio 2019) Come riportato dal portale del ‘Corriere della sera’, lein diverse scuole della, dalle primarie alle superiori, sono state cancellate. Nell’isola è in atto, infatti, una mobilitazione da parte dei Cobas che protestano contro i test di valutazione che vengono assegnati agli studenti per misurare i loro risultati in italiano, matematica e inglese.In, mobilitazione contro leIn alcune scuole si sono trovati i cancelli sbarrati con gli alunni che sono stati costretti a tornare a casa, mentre in altri istituti lenon sono state distribuite in seguito all’assenza da parte dei docenti. I disagi si sono registrati soprattutto in diverse scuole elementari di Cagliari, anche se la mobilitazione ha riguardato altri comuni come Uri, Muravera, Decimoputzu, Orani, Quartu, Budoni, Siniscola, Posada, Sassari.La protesta ...

