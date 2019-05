Perché “boicottare” il Salone del libro è una scelta legittima

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le polemiche sulla presenza dell'editore di CasaPound a Torino non si placano, e dopo il post di Christian Raimo diversi scrittori hanno deciso di disertare gli stand: la cultura è politica per definizione, ed è ora di smettere di dare per scontato il neofascismo

Marco_Bello1 : RT @tamistars: Gli estremisti di centro pensano che per essere antifascisti sia sufficiente l'#. Se i fasci non tornano nelle fogne è perch… - Falce73 : RT @g_ferraris: Sembra di stare dentro quegli avvincenti dibattiti degli anni Settanta sull'opportunità di boicottare o no i Clash perché h… - Percivalgull4 : RT @joem5s: Queste foto non gireranno mai in nessun mezzo d informazione... Perché si ha l ordine di boicottare la Giunta Raggi.. Queste st… -