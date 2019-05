New Amsterdam | puntata di domenica 12 maggio | Sharpe vuole adottare una bambina

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Continua il successo della serie televisiva americana Newche sta incassando buoni ascolti ed è trasmessa su Canale 5. La fiction è stata mandata in onda in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, e i primi episodi hanno avuto inizio nel mese di dicembre. Questa fiction appartiene al genere della serie di tipo medical e gli ascolti rilevanti ottenuti in America hanno determinato, dopo una serie di valutazioni, la riconferma e il nuovo ciclo di puntate di questo prodotto televisivo.sono andati in onda i nuovi episodi di Newche ha una trama incentrata sulla vita del dottor Godwin, alle prese con dei rilevanti cambiamenti nel corso della sua esistenza. In particolare le anticipazioni dell'episodio numero tredici di New, in onda il 12, fanno notare che Max dovrà affrontare continui ostacoli. Il medico si troverà ad avvertire le ...

voitrudpilleft : RT @colourdeep: Sto Guardando l’Episodio S01E11 di New Amsterdam (2...! #newamsterdam #tvtime - hvacuii : Ho appena guardato l'episodio S01E02 di New Amsterdam (2...! #tvtime - zazoomnews : Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5: trama episodi 1×13 e 1×14 - #Anticipazioni #Amsterdam #Canale -