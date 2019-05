Neve in Appennino | bianco risveglio a Capracotta oggi 6 maggio 2019

Maltempo - Neve sull’Appennino Bolognese : mezzi in funzione : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna ha portato nevicate consistenti sull’Appennino Bolognese. I mezzi della Citta’ Metropolitana – si legge sulla pagina Facebook dell’ente – sono sulle strade gia’ dalle 12 nella zona della montagna ovest e dalle 16 circa nella montagna est dove e’ iniziato a nevicare piu’ tardi”. La Citta’ Metropolitana, invita alla ...

Maltempo - Neve sull’Appennino modenese : al lavoro spartiNeve : I mezzi spartineve della Provincia di Modena sono al lavoro dal pomeriggio 5 maggio su tutta la rete delle strade provinciali dell’Appennino e in diverse zone collinari. Sino ad ora, spiega una nota, sono caduti – in media – dai 15 ai 25 centimetri di neve con punte di 35 centimetri a Frassinoro lungo la provinciale 324 al passo delle Radici. Gli operatori stanno intervenendo in diversi tratti per eliminare rami spezzati caduti ...

Previsioni Meteo Umbria : atteso il ritorno della Neve sull’Appennino : Un’ampia saccatura associata ad aria fredda di origine artica tende gradualmente ad approfondirsi sul Mediterraneo centrale: secondo il bollettino Meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione Umbria, domani, domenica 5 Maggio, è atteso un “peggioramento nel corso della mattinata con rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali; fenomeni più frequenti e diffusi dal ...

Neve a bassa quota per Domenica sull’Appennino settentrionale : L’entrata di aria fredda artica Domenica porterà con se un brusco calo termico con la Neve che cadrà fin quasi a quote collinari sull’Appennino settentrionale. temperature attese a 1550m per Domenica Ove i fenomeni saranno maggiori e in questo caso tra l’Emilia Romagna e le regioni centrale avremo nevicate fin 600-800m . La Neve però potrebbe cadere fino a quote collinari specialmente sui versanti emiliano-romagnoli ...

Maltempo : Neve sull'Appennino toscano : PISTOIA, 14 APR - Clima tutt'altro che primaverile sull'Appennino della Toscana nella Domenica delle Palme. Sulla Montagna Pistoiese nevica ancora da stamani. In particolare ad Abetone sono caduti ...

Domenica delle Palme anomala : Neve e temperature rigide sull’Appennino toscano : Non sembra proprio primavera sull’Appennino della Toscana in questa quasi invernale Domenica delle Palme. Sulla Montagna Pistoiese nevica ancora da stamani. In particolare ad Abetone sono caduti parecchi centimetri di coltre bianca, che ha raggiunto il mezzo metro in Val di Luce. Diversi impianti da sci sono ancora aperti e le temperature sono tornate piuttosto rigide rispetto ai giorni scorsi. neve anche in Garfagnana, a quote superiori ...

Arriva la pioggia e i temporali - Neve su Alpi ed Appennino : Bentrovati amici finalmente ci siamo l’Alta pressione che ha dominato negli ultimi giorni sta per cedere al ritorno di piogge e temporali dall’atlantico. E’ confermato infatti l’arrivo di una perturbazione tra domani Mercoledì e Venerdì che scivolerà lungo tutta le penisola. Avremo precipitazioni diffuse(intense su parte del Nord e tirreniche), nevicate abbondanti su Alpi e qualcosa anche sull’Appennino. I ...