Migranti | ottavo giorno di digiuno per Biagio Conte | ' Per Paul e per tutti quelli come

liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Palermo, 6 mag. (AdnKronos) -die preghiera per. Il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, prosegue il suo sciopero della fame per sostenere la battaglia di, un ghanese che da anni lavoraidraulico alla Missione e che a

IrPacchia : RT @MarikaS: nonostante nel 2018 siano entrati in modo irregolare, in Spagna, 65.000 migranti, questo non è considerato un problema dalla m… - nocciola68 : RT @MarikaS: nonostante nel 2018 siano entrati in modo irregolare, in Spagna, 65.000 migranti, questo non è considerato un problema dalla m… - agiliberti51 : RT @MarikaS: nonostante nel 2018 siano entrati in modo irregolare, in Spagna, 65.000 migranti, questo non è considerato un problema dalla m… -