Manduria | spunta un video della baby gang di 7 anni fa | ' Andiamo dal pazzo'

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Continuano a venire fuori novità sul caso di, la cittadina tarantina travolta da un vero e proprio tsunami dopo la morte del pensionato 66enne, Antonio Cosimo Stano, seviziato brutalmente da unain casa sua, composta da almeno 14 ragazzini, otto dei quali attualmente si trovano in carcere. Le accuse nei loro confronti sono gravissime: tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. Quella diè una storia che andava avanti non da mesi, ma da tantissimi. Un recente servizio dell'emittente televisiva pugliese Telenorba ha infatti mostrato pezzi di undi 7fa, in cui numerosi ragazzini che non hanno neanche 10di età all'uscita da scuola si recano "addo lu pacciu", ovvero dal, così era conosciuto da tutti Antonio nella cittadina tarantina. L'uomo era anche affetto da problemi psichici. Il nuovo frame ...

AlessioViscardi : | Nell'inferno di Manduria spunta un'unica luce di speranza, una ragazzina di sedici anni che ha trovato il coraggi… - AlessioViscardi : Nell'inferno di Manduria spunta un'unica luce di speranza, una ragazzina di sedici anni che ha trovato il coraggio… - horridodelomel : Manduria, pensionato picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto -