Louis Tomlinson conferma la reunion degli One Direction in un’intervista video

Guardare Louis Tomlinson che aiuta un amico 83enne ti commuoverà fino alle lacrime : Hanno spuntato la lista di cose da fare prima di morire

Louis Tomlinson rompe il silenzio dopo la morte della sorella : «Grazie per tutto l'amore» : Louis Tomlinson rompe il silenzio. Dalla tragica e improvvisa scomparsa della sorella Félicité, l'ex cantante dei One Direction non aveva infatti più rilasciato interviste o scritto post sui social. Proprio con un tweet è tornato a farsi sentire, ringraziando i fan per l'affetto che gli hanno dimostrato in questo difficile

Le prime immagini di Louis Tomlinson dopo la morte di Félicité - in famiglia per il compleanno delle sorelle gemelle : Arrivano le prime foto di Louis Tomlinson dopo la morte di Félicité, la giovane sorella scomparsa all'improvviso dopo un arresto cardiaco. L'ex One Direction ha preferito non esprimersi sui social, chiudendosi nel più stretto dolore per la perdita che segue quella della madre di appena qualche anno fa. Il giovane artista è stato ritratto in un momento di svago, tenutosi in occasione del compleanno delle due sorelle gemelle - Daisy e Phoebe - ...

Louis Tomlinson sconvolto dopo la morte della sorella : parla un amico : Louis Tomlinson annulla i suoi impegni lavorativi dopo la morte della sorella: l’ultimo gesto del cantante Una grave lutto ha colpito Louis Tomlinson in questi giorni. Il cantante degli One Direction, mercoledì scorso, ha dovuto dire addio a sua sorella Félicité, trovata morta nella sua casa a Londra a seguito di un improvviso arresto cardiaco. Questa tragedia […] L'articolo Louis Tomlinson sconvolto dopo la morte della sorella: ...

È morta la sorella di Louis Tomlinson - Félicité trovata senza vita a 18 anni : È morta la sorella di Louis Tomlinson degli One Direction: Félicité Tomlinson è stata ritrovata senza vita a soli 18 anni. Per l'artista non c'è pace, un'altra perdita dolorosa da affrontare dopo quella di sua madre del 2016. Influencer e modella inglese, Félicité Tomlinson si è spenta all'età di 18 anni. Si trovava nel suo appartamento di Londra quando il suo corpo è stato trovato senza vita, sembra, per un arresto cardiaco. A chiamare ...

Louis Tomlinson : «Mia sorella Félicité ha avuto un infarto» : Louis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLouis TomlinsonLutto per Louis Tomlinson. La sorella più piccola Félicité, 18 anni, ha avuto un malore e non c’è stato più nulla da fare. Designer e influencer, Félicité si è sentita male nella sua casa di Earls Court, Londra. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un attacco cardiaco, un infarto. «Félicité era una giovane ...

