L’invasione di cavallette si aggrava in Arabia Saudita e Iran | anche gli animali

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nelle ultime settimane,delledel deserto si è intensificata nelle tradizionali aree riproduttive dell’e dell’, secondo l’ultimo aggiornamento sulla situazione da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l‘agricoltura (FAO), che riportiamo in questo articolo. In, la riproduzione è iniziata nell’interno del Paese. I team di terra e d’aria hanno trattato oltre 27.000 ettari durante il mese di aprile sia nell’entroterra che lungo la costa del Mar Rosso. Diversi sciami si sono spostati verso Najran, in, nei giorni scorsi.Invasione diin: cieli oscurati e superfici totalmente ricoperte da milioni di insetti VIDEO Come si può vedere dai video in fondo all’articolo, gli insetti si muovono in enormi sciami che oscurano il cielo eglistanno ...

