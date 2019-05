La Smart dice addio agli Stati Uniti e al Canada

Smartphone alla guida : bocciamo senza appello il Governo per la modifica del Codice della Strada : Consideriamo decisamente intollerabile che la Maggioranza preveda un alleggerimento delle sanzioni per chi viene fermato con lo Smartphone alla guida Prosegue l’iter per l’approvazione del testo del nuovo Codice della Strada che è stato messo a punto in Commissione Trasporti dal Governo Giallo-Verde. Nel corso di questa settimana il testo arriverà al cospetto di tutti i gruppi parlamentari, mentre per l’approdo alla Camera dei Deputati ...