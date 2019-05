La Calabria da oggi al 9 maggio a Tuttofood con 18 stand e due aree

Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria : torna l’inverno in riva allo Stretto - 4 giorni di pioggia : Meteo Messina e Reggio Calabria – E’ tornato il maltempo oggi in riva allo Stretto, tra Calabria e Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario di Scilla & Cariddi tardo-autunnale. E’ solo ...