Così ho spinto le persone fuori! Incendio sull’aereo a Mosca, il racconto della hostess eroina

(Di lunedì 6 maggio 2019) La testimonianza di Tatyana Kasatkina, 34ennea bordo del Superjet-100 Sukhoi che ha preso fuoco uccidendo 41, tra cui due bambini, all'aeroporto Sheremetyevo a: "Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma non si vedevano fiamme in quel momento. Ho tirato un calcio alla porta efuori i passeggeri", ha detto la donna ai media locali. "Hofuori le, alcuni li ho letteralmente trascinati da dietro, per fare più in fretta – ha aggiunto -. È successo tutto molto rapidamente, tutti erano in piedi, ho visto una signora che telefonava e diceva: stiamo precipitando, stiamo andando a fuoco". Cosa è successo ancora non si sa di preciso, ma Tatyana sottolinea che "c'è stato un lampo e uno scoppio, tutti guardavano verso di me, poi ho sentito qualcuno dire che stavano tornando verso l'aeroporto da cui eravamo decollati, che ci stavamo preparando a un atterraggio di emergenza". Intanto, sono in corso indagini per cercare di capire cosa abbia fatto scoppiare l'sull'aereo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...