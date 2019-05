Ilva | ArcelorMittal riduce la produzione d' acciaio in Europa

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

Ex Ilva : ArcelorMittal completa copertura di metà del parco minerale : "Sono stati ultimati, nel pieno rispetto dei tempi previsti dall'addendum al contratto di affitto stipulato lo scorso settembre tra AM InvestCo Italy e l'Ilva in amministrazione straordinaria, che ...

Ex Ilva - Di Maio : "Nessuna impunità per ArcelorMittal" : La norma inserita nel dl crescita che abolisce l'immunità penale per i vertici aziendali dimostra che "non era una garanzia data a Mittal. Nel contratto, nell'addendum non c'era immunità per ...

Ex Ilva - “presto via l’immunità penale”. Ma l’ad di ArcelorMittal avvisa : “Siamo in Italia sulla base di norme concordate” : Questa volta non si tratta dei dati dell’inquinamento, che ambientalisti e istituzioni leggono da prospettive diverse. Sul piatto c’è la volontà annunciata del governo di cancellare l’immunità penale per i gestori dell’ex Ilva, consegnata ad ArcelorMittal lo scorso autunno ‘in affitto’. Il superamento dello scudo inizia a creare attriti tra le due parti. Sempre che, nei fatti, il superamento delle esimenti ...