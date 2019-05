I due pilastri gemelli della Via Lattea nel cielo di Atacama

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’immagine a corredo dell’articolo mostra una scena bizzarra all’osservatorio Paranal dell’ESO, sede del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. La Viaabbellisce i cieli sopra il sito di osservazione ogni singola notte, ed è visibile con dettagli stupefacenti e chiarezza, ma qui, la galassia sembra immergersi nelnotturno e creare due colonne separate, mentre continua a riempire ilverso la parte superiore del fotogramma. Perché questa visione è così distorta?La scultura e il rimomento di questa familiare scena celeste derivano dal modo in cui il fotografo, l’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek, ha catturato l’immagine. Horálek ha fotografato l’intera cupola del, dallo zenit all’orizzonte, a 360 gradi. Le “due vie lattee“ sono in realtà una singola banda – il pianonostra ...

