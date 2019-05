Il sultano del Brunei ci ripensa : niente pena di morte per gli omosessuali : Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah ha concesso una moratoria alla legge che condannava al linciaggio chiunque fosse sorpreso ad avere rapporti omosessuali . La decisione sembra la conseguenza del ...

Brunei : la pena di morte per i gay non sarà applicata : Il Brunei ha fatto marcia indietro sulle leggi introdotte il mese scorso che avrebbero reso i rapporti omosessuali e gli adulteri punibili con la morte per lapidazione. Il sultano Hassanal Bolkiah, riferisce la Bbc, ha esteso alla nuova legislazione la moratoria sulla pena di morte. Prevista per alcuni crimini, nessuna pena capitale è stata eseguit...

La lettera al Parlamento europeo con cui il Brunei difende la pena di morte per lapidazione : «Rendere l’adulterio e la sodomia un reato serve a salvaguardare la sacralità della discendenza familiare»

Brunei - da oggi Sharia 'completa'/ Pena di morte a gay e adulteri : saranno lapidati : Brunei, da oggi Sharia totale in tutto il paese: il Sultano contestato sancisce Pena di morte per lapidazione a gay e adulteri. La svolta fondamentalista

Brunei - in vigore la pena di morte con lapidazione per gay e adulteri : “Punizioni medievali” : “Voglio vedere diventare più forti gli insegnamenti islamici in questo Paese”, le parole del sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, annunciando le nuove leggi che prevedono tra le altre cose la pena di morte per lapidazione per atti sessuali al di fuori del matrimonio e tra persone dello stesso sesso. La comunità gay del Brunei teme “Punizioni medievali”.Continua a leggere

"Il codice penale del Brunei è inumano". La presa di posizione dell'Onu. Anche Elton John boicotta il sultano : "Crudele e inumano, una battuta d'arresto per i diritti umani". È netta la presa di posizione dell'Onu contro il nuovo codice penale del Brunei. Basato sulla sharia, la legge islamica, e fortemente voluto dal sultano Haji Hassanal Bolkiah, il nuovo compendio di leggi del paese asiatico entrerà in vigore il 3 aprile. Il testo prevede la pena di morte per lapidazione per adulteri e omosessuali, l'amputazione per i ladri e la ...