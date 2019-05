Brasile | Bolsonaro contro gli autovelox | Tolgono il piacere di guida

"Nella storia recente del Brasile non era mai accaduto che un presidente perdesse tanto consenso così rapidamente come Bolsonaro" - ... : Assistiamo a una feroce politica di tagli agli investimenti nelle politiche sociali, quelle politiche con cui i nostri governi erano riusciti a sradicare la fame e a ridurre la mortalità infantile e ...

Brasile - Bolsonaro annuncia una nuova legge sulla legittima difesa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha in questi giorni annunciato una nuova legge sulla legittima difesa , mirante a rafforzare il 'diritto delle persone perbene' di respingere gli assalti alle ...

Usa-Brasile : il Museo di scienze naturali di NY annulla il gala per Bolsonaro : Il Museo di Scienza naturale di New York annulla un ricevimento di gala in onore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. E’ lo stesso Museo ad annunciare la decisione, in un tweet che arriva dopo un’ondata di veementi polemiche. Era stata la Camera di commercio Brasile-Usa a chiedere di potere organizzare una cerimonia con tanto di cena di gala all’interno del Museo, occasione durante la quale sarebbe stato consegnato un ...

In Brasile c'è una scuola militare in cui gli studenti vengono istruiti "a immagine e somiglianza di Bolsonaro" : L'accademia militare inaugurata da Jair Bolsonaro nel dicembre del 2018 a Rio de Janeiro è la prima di 20 nuove scuole in cui ragazze e ragazzi bianchi e cristiani vengono istruiti – secondo l'opposizione – "a immagine e somiglianza del presidente".Il documentario di Arte in Italiano "Brasile: i giovani soldati di Bolsonaro" getta luce sulla rivoluzione che il nuovo presidente vuole per il suo paese. A 100 giorni ...

Brasile/ I numeri dietro il successo di Bolsonaro e le riforme necessarie : Il BRASILE di Jair Bolsonaro ha bisogno di importanti riforme per cominciare a uscire da uno stato di crisi non solo economica

Brasile.Dopo 3 mesi 30%boccia Bolsonaro : 04.58 Record negativo di popolarità per il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, dopo tre mesi alla guida del Paese sudamericano: il 30% considera il suo un governo cattivo o terribile, per il 32% è buono o eccellente e per il 33% è nella media. E' quanto emerge da un sondaggio di Datafolha. Si tratta del più basso indice di gradimento dopo 3 mesi di presidenza dal ritorno alla democrazia,nel 1985. Nel 2011 l'ex presidente Rousseff aveva un ...

Ruag - manager pro Bolsonaro richiamato dal Brasile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Brasile ultime notizie : Bolsonaro ordina di commemorare il golpe del 1964 : Brasile ultime notizie: Bolsonaro ordina di commemorare il golpe del 1964 Una decisione a dir poco controversa. Che getta una luce oscura sulle prospettive dell’attuale governo del Brasile, guidato da Jair Bolsonaro. L’ex parà, eletto Presidente lo scorso 28 ottobre e in carica dal primo gennaio di quest’anno, ha infatti dichiarato l’obbligo per il Ministero della Difesa di commemorare il golpe militare del 1964. ...

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha ordinato che i militari commemorino il golpe del 1964 : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ordinato ai militari di commemorare il golpe avvenuto nel paese il 31 marzo del 1964, con cui venne deposto il presidente Joao Goular e venne instaurato un regime militare durato più di vent’anni. A

Brasile : Bolsonaro ordina di celebrare il golpe del 1964 : Allora molti leader dell'opposizione politica, sindacalisti e rappresentanti degli studenti vennero licenziati, arrestati, torturati o fatti sparire. Il presidente brasiliano, negando che si sia ...

Brasile : Bolsonaro - 'Sul clima non devo nulla al mondo' : 'Ma alla fine dei conti, il Brasile non deve nulla al mondo in relazione alla salvaguardia dell'ambiente'. Polemico contestatore dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e spesso ai ferri ...

Brasile-Cina : presidente Bolsonaro - governo continuerà a fare affari con Pechino : In passato, prima di divenire presidente, Bolsonaro aveva definito Pechino un predatore intenzionato a dominare le aree chiave dell'economia brasiliana, e aveva promesso di impedire alla Cina di ...

Brasile : Bolsonaro in Usa e l'Ibovespa va oltre 100.000 punti : "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che il Brasile sia tra le economie più libere del mondo", ha spiegato Bolsonaro su Twitter. , RR - www.ftaonline.com,

Brasile : Bolsonaro in Usa e l'Ibovespa va oltre 100.000 punti : ... come nota il Financial Times si è consolidato grazie alla nomina di Paulo Roberto Nunes Guedes a "superministro" dell'Economia: sotto la sua guida sono state infatti accorpate funzioni in precedenza ...