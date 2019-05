Traguardo in vista per un' Inter a crescita zero

corriere

(Di domenica 5 maggio 2019) Una certezza c'è: all'bastano 5 punti per entrare in Champions League. Significa dover vincere almeno una delle tre restanti gare contro Chievo, già retrocesso,, Napoli, già sicuro secondo,, ...

LorenzoPratesi1 : @FavataMattia Contro la Juve la squadra è scoppiata intorno al 70°.Stasera la partita non l'ho vista ma il pareggio… - CronachePicene : Parola di ex Ascoli Calcio 1898 FC SpA Giorgio La Vista - SmilexTech : @beppe9346 in questa pista si. Ieri era (quasi) tutto ribaltato. Mercedes superiore sul dritto, dai 280 km/h circa… -