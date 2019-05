Tragedia nello Stagnone | muore un tedesco mentre fa kitesurf

Accadde oggi : nel 1965 il primo uomo “a passeggio nello Spazio” - l’evento rischiò di finire in Tragedia : Sono trascorsi 54 anni da quella prima passeggiata nello Spazio. Da quando il cosmonauta sovietico Alexei Leonov uscì dalla navicella spaziale Voskhod 2, in orbita intorno alla Terra, diventando così il primo essere umano ad andare a spasso nello Spazio. La passeggiata durò 15 minuti, ma tanto bastò per inserire per sempre il nome dell’astronauta sovietico negli annali della storia dell’Astronomia moderna. Era il 18 marzo 1965 e ...