Torino | picchia la madre ma torna libero per un disguido | la mail era finita nel cestino

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Aurora Vigne Il 29 aprile aci sono stati stati 26 arresti e lasulla notizia di reato dell'uomo non era stata letta dalla ProcuraÈ il 29 aprile quando Davide Sanfilippo, 50 anni, alza di nuovo le mani contro sua, un'anziana di 79 anni. Siamo a, nel quartiere Barriera di Milano. I vicini di casa sentono le urla della donna e chiamanoi carabinieri. Quel giorno, di pomeriggio, Sanfilippo viene arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri, come da scandito dal codice penale, a quel punto trasmettono la notizia di reato viaalla procura. Una, però, che a quanto pare ènel nulla.Come riporta La Stampa, infatti quel giorno laè passta automaticamente nella posta cancellata. Non è chiaro come sia potuto succedere. Ma è successo davvero. E, una volta che qualcuno se n'è accorto, era ormai troppo tardi. Sì, ...

repubblica : Torino: picchia la madre, torna libero per un disguido: la mail era finita nel cestino - repubblica : Torino: picchia la madre, torna libero per un disguido: la mail era finita nel cestino [news aggiornata alle 16:53] - pier_birra : RT @RogerHalsted: I cittadini più deboli in balia di queste belve. #Torino, rumeno picchia un anziano 86enne malato di Alzheimer perchè ha… -