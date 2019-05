Ravezzani non ci sta | ' Il Var e l' Inter non vanno proprio d' accordo'

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Un pari senza grandi emozioni quello arrivato ieri alla Dacia Arena nel match tra Udinese e, valido per l'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Un punto che ha permesso alla squadra nerazzurra di portarsi a più quattro sull'Atalanta quarta e, soprattutto, a più cinque sulla Roma quinta in classifica, avvicinandosi dunque alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Settimana prossima la squadra di Luciano Spalletti giocherà in casa contro il Chievo Verona al Meazza nel posticipo del lunedì. Una partita, quella giocata a Udine, che ha visto poche occasioni da gol, su tutte quelle di Radja Nainggolan nel primo tempo e quelle di De Vrij e Keita nella ripresa.e il Var di Udinese-Non sono mancate le polemiche arbitrali per alcuni episodi avvenuti durante Udinese-, nonostante alla fine il match non abbia vissuto grandi ...

