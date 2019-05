sportmediaset.mediaset

(Di domenica 5 maggio 2019) "Il? E' uno deipiù importanti in Europa,". Ospite di Canal+, in Francia, Miralemnon esclude un suo addio allantus alla fine di questa stagione per fare ritorno ...

Sport_Mediaset : #Pjanic spaventa la #Juve: 'Il Psg? Uno dei club più grandi, tutto è possibile' - GiuseppeGp86g : RT @Sport_Mediaset: #Pjanic spaventa la #Juve: 'Il Psg? Uno dei club più grandi, tutto è possibile' - genovesergio76 : RT @Sport_Mediaset: #Pjanic spaventa la #Juve: 'Il Psg? Uno dei club più grandi, tutto è possibile' -