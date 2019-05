Lotta salvezza | Empoli | calendario difficile Genoa | ostacolo Atalanta

Squash - Europei a squadre 2019 : sconfitta nei quarti di finale per gli azzurri contro la Finlandia - al femminile italiane in Lotta per la salvezza : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare a Birmingham, in Inghilterra, dove sono in corso gli Europei Assoluti a squadre di Squash 2019. La formazione italiana, che compete sia al maschile sia al femminile in Seconda Divisione, ha abbandonato con entrambe la possibilità di raggiungere la massima serie dopo le sconfitte rimediate oggi. Le nazionali ancora in lotta per il titolo di Prima Divisione in campo maschile sono Francia-Spagna e ...

La corsa salvezza s'infiamma : otto squadre in Lotta per restare in A : La corsa all'oro della Champions è il centro di gravità permanente del campionato arrivato allo sprint finale. Ma in ballo c'è anche la salvezza. Una corsa dura, tesa, nervosa. Il Chievo è retrocesso, ...

Lotta salvezza : al Bologna serve l'ultimo sforzo contro l'Empoli : Il Chievo è già sceso al piano di sotto, al Frosinone serve quasi un miracolo, mentre l'Empoli si gioca molto nello scontro diretto di sabato a Bologna. La Lotta per non retrocedere ha subito uno ...

Lotta salvezza - il calendario delle partite : la corsa retrocessione : Fatta eccezione per il Chievo Verona , già aritmeticamente retrocesso, la Lotta per la salvezza in questa stagione è più agguerrita che mai. I tanti punti conquistati nelle ultime giornate dalle ...

Mihajlovic : 'Juve - comportamento ingiusto con la Spal per la Lotta salvezza' : Sinisa Mihajlovic non ci sta: "Il comportamento della Juve è stato ingiusto". L'allenatore del Bologna, nel post della sfida contro la Fiorentina, terminata 0-0, ha criticato le scelte di Allegri di ...

Risultati Serie C/ Classifiche e diretta gol live : Lotta a 4 per la salvezza : Risultati Serie C: Pordenone, girone B, e Juve Stabia, girone C, possono festeggiare aritmeticamente la promozione diretta nel campionato cadetto.

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - Lotta per la salvezza tra Verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana, sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio, vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Milan - Galliani : «FFP nei nostri anni? Avremmo Lottato per la salvezza» : Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha parlato anche di Milan durante l’Uefa Europa League Trophy Tour. L’evento, andato in scena presso lo Stadio Brianteo di Monza, è stato organizzato per esporre il trofeo dell’Europa League nella sua unica tappa italiana verso Baku, dove si terrà la finale del 2019. A fare gli onori […] L'articolo Milan, Galliani: «FFP nei nostri anni? Avremmo lottato per la salvezza» è stato ...

Galliani sorprende tutti : “se ci fosse stato il FPF il Milan di Berlusconi avrebbe Lottato per la salvezza” : Adriano Galliani ha parlato di Fair play finanziario in modo un po’ critico, con un parallelismo alquanto paradossale in merito al Milan di Berlusconi Adriano Galliani è stato uno dei protagonisti della presentazione dell’Uefa Europa League Trophy Tour a Monza. L’ex dirigente del Milan ha parlato delle nuove regole Uefa che limitano la crescita dei grandi club: “se ci fosse stato il financial fair play quando abbiamo ...

Risultati Serie A 31ª Giornata – Doppio colpo per Cagliari e Udinese : la Lotta salvezza si infiamma! : Doppio successo casalingo per Cagliari e Udinese che mettono in cascina 3 punti importantissimi per la salvezza: i Sardi superano 2-1 la Spal, i friulani battono 3-2 l’Empoli La Serie A entra nel decisivo rush finale, con le ultime 8 partite rimaste in calendario. Se per lo scudetto, grazie al successo della Juventus sul Milan di ieri pomeriggio, la storia dovrebbe essere definitivamente chiusa, la lotta per evitare la retrocessione ...

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol e classifiche : la Lotta salvezza nel girone B : RISULTATI SERIE C: le classifiche aggiornate dei gironi B e C e la Diretta gol live score delle partite, previste oggi 7 aprile 2019 per la 34giornata.

Spal - Semplici : 'Rigore netto - non era facile con la Lazio. Squadre impensabili nella Lotta salvezza' : Leonardo Semplici , tecnico della Spal , parla a Sky Sport dopo il successo sulla Lazio: 'Il no di Cionek sul rigore? Non so, secondo me perché era in diffida e aveva paura dell'ammonizione. Il fallo è netto. Noi abbiamo fatto una grande prestazione ...

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : successi importanti per Pesaro e Reggio Emilia nella Lotta salvezza - vittorie anche per Sassari e Brescia : Prosegue la 24a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la vittoria di Milano nel derby lombardo con Cantù, sono andate in scena nel pomeriggio altre quattro partite. In attesa del posticipo di questa sera tra Varese e Venezia, Pesaro e Reggio Emilia hanno sconfitto rispettivamente Avellino e Brindisi guadagnando punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Sassari ha superato nettamente Bologna, mentre Brescia ha trovato ...

Serie A Lotta salvezza - a 10 giornate dalla fine 6 in lotta : Serie A lotta salvezza – Mancano oramai solamente dieci giornate alla fine del campionato di Serie A 2018-2019. Non c’è più molto tempo, dunque, per evitare la retrocessione per le squadre che occupano gli ultimi posti della classifica. Sono almeno sei le squadre che dovranno battersi per la salvezza, ovvero Spal (26 punti), Udinese (25 […] L'articolo Serie A lotta salvezza, a 10 giornate dalla fine 6 in lotta proviene da Serie ...