Le partite della 35ª giornata di Serie A

(Di domenica 5 maggio 2019) Negli anticipi del sabato sera la Spal ha vinto a Verona mentre l'Inter ha pareggiato a Udine; nel pomeriggio di domenica l'Atalanta ha battuto la Lazio

