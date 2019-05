“Ho 83 anni | faccio sesso come una ventenne con un uomo più giovane e sposato” | le

Danza - Aurora Marsotto si racconta a FqMagazine : “Ho dovuto prendere lezioni di street dance ma i miei compagni avevano 12 anni e mi sono sentita fuori corso” : Come faceva Carla Fracci a rendere credibile la disperazione di Giselle? La dolce fanciulla che impazzisce per amore? Con lo sguardo stralunato e il corpo sempre più scomposto nei movimenti, liberava una dopo l’altra piccole ciocche di capelli. Scioglieva lo chignon sul crescendo della musica. Lei, come Roberto Bolle e altri protagonisti del balletto di ieri e di oggi, sono i character della collana di narrativa per ragazzi “Scuola di Danza” ...

Le esplode l’intestino anni dopo il parto cesareo - mamma rischia la vita : “Ho bisogno di 5 trapianti” : Michelle Oddy, una mamma inglese di 43 anni, dovrà sottoporsi al trapianto di cinque organi, dopo che una mattina il suo intestino le è letteralmente esploso dall’interno. L’incubo di Michelle è iniziato una mattina del 2014, come riporta il tabloid britannico The Sun che dà la notizia: quando si è risvegliata ricoperta delle proprie feci e del proprio sangue: una fistola le aveva lacerato la cicatrice del cesareo che aveva subito 10 anni prima ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Ho bisogno di tempo - devo recuperare due anni senza gare” : Di sicuro non è stato un inizio da incorniciare per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing, nei primi tre round del Mondiale 2019 di F1, non ha raccolto punti, concludendo in 15esima posizione in Australia e in Cina, e in undicesima in Bahrein. Al contrario di quanto fatto dal suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, settimo nella classifica iridata dei piloti con 12 punti all’attivo, il nostro portacolori ha ...

“Sindrome di puzza di pesce”. Erica 30 anni - bellissima e una patologia molto rara. In cosa consiste il suo male. “Ho iniziato a pensare al suicidio già in quinta elementare” : L’acronimo della sua malattia è Tmau, ma tutti la chiamano in un altro modo davvero poco elegante: la Sindrome da odore di pesce. Si tratta di una patologia molto rara con la quale i soggetti affetti, rilasciano un odore molto simile a quello del pesce marcio. È una malattia non molto conosciuta in quanto in Italia solo 15 persone ne soffrono ed è per questo che le cause farmaceutiche non investono per trovare una cura. A raccontarlo all’Italia ...

Da Van Basten a… Skriniar - Pietro Vierchowod si racconta : “Ho marcato Ronaldo a 41 anni - ora datemi CR7” : L’ex giocatore di Roma e Juventus ha rispolverato vecchi ricordi, parlando anche di Cristiano Ronaldo A Como lo chiamano ‘Zar’ per via delle sue origine ucraine, ma adesso Pietro Vierchowod preferisce ‘Ex Zar’ visto che non gioca più. Si diverte a calcio a 5, ma non smette di guardare in tv il suo primo amore, rivangando vecchi ricordi. LaPresse/Stefano De Grandis Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ...

Vieni da me - Wilma De Angelis sconvolge la Balivo : “Ho fatto l’amante per 10 anni” : Vieni da me, Wilma De Angelis sconvolge la Balivo con una confessione inedita: “Ho fatto l’amante per 10 anni” Wilma De Angelis è stata la prima ospite della puntata odierna di Vieni da me. Protagonista dell’ormai celebre intervista alla cassettiera, la cantante e conduttrice ha parlato della sua lunga carriera, ma anche della sua vita […] L'articolo Vieni da me, Wilma De Angelis sconvolge la Balivo: “Ho fatto ...

A 2 anni si rompe il femore saltando sul letto - la mamma : “Ho sentito le ossa spezzarsi” : Un bambino di due anni che si spezza il femore semplicemente giocando sul letto dei suoi genitori. È quanto accaduto al piccolo Harris Brown, un bambino scozzese che ha subito la frattura anomala mentre stava saltando sul letto dei genitori. È stata sua madre, Emma, a descrivere il terribile incidente ai media britannici. La donna ha spiegato che stava rifacendo il letto quando suo figlio ha iniziato a giocare tra i cuscini sul materasso. Un ...

Dalla passione per le moto al rapporto con Iacchetti - Maddalena Corvaglia si confessa : “Ho iniziato a guidare a 11 anni - ma me l’hanno sequestrato” : Maddalena Corvaglia a Rai Radio2: l’ex velina a cuore aperto, dall’amore per la figlia alla passione per le moto Maddalena Corvaglia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. LaPresse/Claudio Bernardi La Corvaglia ha parlato del suo rapporto con la notte: “A me la ...

Beautiful - Ronn Moss rifatto a 67 anni? “Ho solo avuto una benedizione” : Vecchio Ridge di Beautiful: Ronn Moss è rifatto? La verità Gli anni passano per tutti… tranne che per Ronn Moss! All’età di 67 anni il vecchio Ridge di Beautiful è ancora un uomo attraente e affascinante. Tanto che in America qualcuno ha parlato di presunti ritocchini estetici, prontamente smentiti dall’attore. “Chirurgia plastica? Mai usata! Sono […] L'articolo Beautiful, Ronn Moss rifatto a 67 anni? “Ho solo ...

Roberto Calderoli : “Ho il cancro da sei anni - stavolta ho avuto la sensazione di non farcela” : Roberto Calderoli, senatore della Lega, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro il cancro che va avanti da più di sei anni e il suo ultimo intervento, a gennaio: "Questa volta ho avuto la sensazione di non farcela”. Sei anno in cui l'impegno politico non è mai stato messo in secondo piano: "Appena avevo un po’ di energie tornavo in prima fila. Poco importa se sotto la giacca tenevo nascosti i drenaggi".Continua a leggere