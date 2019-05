Grembiule scuola materna ed elementare | quando si usava e norme

Scuola - Di Maio risponde a Salvini : ‘Ecco a cosa pensare prima del Grembiule’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista rilasciata a vari organi di stampa, ha voluto toccare l’argomento ‘grembiule’, tirato in ballo dal ‘collega’ di Governo, Matteo Salvini, in occasione di un suo comizio elettorale tenutosi a San Giuliano Terme (Pisa). Il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che ci siano cose più importanti da risolvere in ambito scolastico che pensare ai ...

Salvini : «Vorrei il ritorno del Grembiule a scuola». I presidi : meglio pensare ai crolli dei solai : Durante un comizio il vicepremier ha parlato del desiderio di tornare all’uso dei grembiuli nelle scuole per evitare discriminazioni tra i bambini. Ma l’Associazione nazionale presidi puntualizza: «Abbiamo altre priorità»

Scuola : Di Maio - 'prima di Grembiule pensiamo a welfare familiare' : Cagliari, 4 mag. (AdnKronos) - "Ho visto che Salvini parla del grembiulino a Scuola. Sinceramente il dibattito sul grembiulino lo vedo come un dibattito che può anche scatenare un po' di discussione nel Paese, ma allo stesso tempo facciamo in modo che le famiglie possano comprare scarpe, pastelli, q

Scuola - Salvini vuole il Grembiule obbligatorio : Matteo Salvini ha messo bene in chiaro che tra i suoi obiettivi per il futuro c'è la reintroduzione del grembiule obbligatorio per gli studenti delle scuole elementari. Ne aveva già parlato lo scorso 1° maggio e lo ha ribadito oggi durante l'ennesimo comizio in vista delle elezioni europee.Dal palco di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il Ministro dell'Interno ha precisato che la reintroduzione dell'educazione civica a Scuola - il ...

Salvini vuole il Grembiule a scuola - presidi : “Altre priorità - come tetti che crollano” : “Reintrodurre il grembiule nelle scuole è possibile, certo abbiamo altre priorità”, così il presidente dell'Associazione nazionale presidi ha commentato la proposta di Matteo Salvini di reintrodurre l’obbligo di indossare il grembiule. Per i presidi l’emergenza è un’altra: “Abbiamo solai e controsoffitti delle scuole che andrebbero monitorati, ogni settimana c'è un crollo”.Continua a leggere

Grembiule a scuola - Salvini attaccato dai presidi : 'Ci sono altre priorità' : Matteo Salvini, negli ultimi tempi, non ha mancato di fornire proprie opinioni tese a ripristinare quelle che erano regole presenti in passato. Pochi mesi fa si era espresso in maniera favorevole rispetto alla possibilità che i giovani italiani potessero tornare a svolgere il così detto periodo di leva che, una volta, veniva prevalentemente svolto attraverso il servizio militare quando si era raggiunta la maggiore età o terminato il proprio ...

Salvini : "Voglio il Grembiule a scuola - un Paese migliore si costruisce con ordine e disciplina" : Il vicepremier: "Qualcuno griderà allo scandalo ed evocherà il duce". L'Associazione presidi: "Ci sono altre priorità come i soffitti che rischiano di crollare nelle aule"

