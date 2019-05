G7 Ambiente | Ministro Costa | “L’economia basata su carbon fossile è archeologia”

Pfas : l’Assessore all’Ambiente del Veneto incontrerà il Ministro : L’Assessore all’ambientedella Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin incontrera’ il Ministro dell’ambientegiovedi’ 2 maggio e nell’occasione chiedera’ venga fatto il punto sulle misure necessarie per contrastare l’inquinamento da Pfas nel Po. Giovedi’ prossimo, infatti, il Ministro ha convocato a Roma la Conferenza del Bacino Padano, a cui parteciperanno tutti i responsabili ...

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc

Ambiente - Ministro Costa : “Al via percorso per l’area marina protetta di Capri” : “Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri“. Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo per i dieci anni di Delfini Guardiani. “Ringrazio i sindaci di Capri e Anacapri per il loro impegno, l’isola dal primo maggio sarà plastic free e non solo per ...

Rifiuti - ministro Ambiente apre istruttoria interna : "Ho dato mandato immediato al Capo di Gabinetto e al Segretario generale di aprire un'istruttoria amministrativa interna per conoscere chi abbia violato la mia direttiva politica: mai e poi mai avrei proposto quanto letto nelle deduzioni nell'ambito della Vas del piano regionale Rifiuti": lo dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. In tale documento tecnico, citando la normativa vigente e la impossibilità, allo stato attuale, da parte ...

Ambiente - Ministro Costa : “Questa settimana dovrebbe passare la legge salva-mare” : “Questa settimana dovrebbe finalmente passare la legge ‘salva mare uno’“: ha dichiarato oggi a Firenze il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione del Festival nazionale dell’economia civile. “L’altro giorno è passata in Parlamento europeo la norma sulle plastiche monouso. Ho firmato giorni fa il decreto sulle materie prime seconde del riciclo dei pannolini: 950 mila tonnellate ...

Ambiente - Ministro Costa : “Iniziare il percorso verso la green economy” : “Dobbiamo tendere verso un paradigma che guardi alla ‘green economy’. Siamo il Paese con la tecnologia migliore per la ‘green economy’ e Confindustria certifica che l’84% delle aziende italiane è disposta a spendere in ‘green economy’, e il 25% già ci spende. Vuol dire che siamo un Paese pronto. Siamo un Paese che esporta tecnologia ambientale, ma ha difficoltà a svilupparlo nel proprio Paese. Ecco ...

Ampliamento piattaforma Vega? LegAmbiente scrive al Ministro Costa : Legambiente ha scritto al Ministro Costa contro l'ipotesi di Ampliamento della piattaforma Vega al largo del mare ibleo. Lettera di Ciafani

Il ministro dell'Ambiente Costa e il presidente dell'Anac Raffaele Cantone al forum dei commercialisti di Giugliano in Campania : Giugliano IN Campania " Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il presidente dell'Anac Raffaele Cantone e il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Salvatore Micillo interverranno al forum ...