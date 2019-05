Boxe | Canelo batte Jacobs a Las Vegas

VIDEO Canelo Alvarez-Jacobs - Mondiale Boxe pesi medi : highlights e sintesi. Vittoria sofferta del messicano : Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena l’attesissimo incontro tra Canelo Alvarez e Daniel Jacobs valido per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Il fuoriclasse messicano è riuscito a imporsi per verdetto unanime proprio sul filo di lana (115-113, 115-113, 116-112) grazie a due round conclusivi combattuti da assoluto protagonista e in cui ha spezzato la resistenza del coriaceo statunitense che gli ha tenuto testa per ...

Boxe - Canelo Alvarez : “Ho mantenuto la calma e ho battuto Jacobs. Match con Golovkin? Per me la rivalità è finita ma…” : Canelo Alvarez è riuscito a sconfiggere Daniel Jacobs dopo un incontro tiratissimo disputato sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas ed è così riuscito a laurearsi Campione del Mondo dei pesi medi per le sigle WBA, WBC, IBF. Il messicano si è imposto con verdetto unanime contro lo statunitense e ha proseguito la sua striscia vincente confermandosi come uno dei migliori pugili in circolazione, un fuoriclasse assoluto che riesce a trovare il ...

Boxe - Canelo Alvarez batte Jacobs sul filo di lana : Campione del Mondo WBA - WBC - IBF dei pesi medi : Canelo Alvarez ha sconfitto Daniel Jacobs con verdetto unanime (115-113, 115-113, 116-112) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi medi per le single WBA, WBC, IBF. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena un incontro davvero equilibratissimo, appassionante e avvincente: le attese della vigilia sono state soddisfatte, i due contendenti si sono sfidati alla pari e hanno dato vita a un match di grande intensità che si è ...

Boxe – Rissa sfiorata nella cerimonia del peso tra Jacobs e Canelo - si prospetta un incontro infuocato : ecco dove vederlo [VIDEO] : nella notte un match infuocato: Rissa sfiorata nella cerimonia del peso di Canelo Alvarez v Daniel Jacobs nella notte tra sabato e domenica a partire dall’1:30, i fan della grande Boxe potranno seguire uno dei match più attesi dell’anno, che decreterà il Re mondiale dei pesi medi: nella cornice della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), infatti, si sfideranno il messicano Saul “Canelo” Alvarez e l’americano Daniel “The Miracle Man” Jacobs ...

Boxe - la notte di Canelo-Jacobs : battaglia campale per il Mondiale dei medi. Il fenomeno messicano contro Miracle Men : Saul Alvarez contro Daniel Jacobs, uno dei match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di Boxe: stanotte, alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), i due pugili saliranno sul ring per disputare l’incontro valido per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Si preannuncia una contesa particolarmente avvincente e appassionante, il messicano partirà con i favori del pronostico ma lo statunitense ha tutte le carte in regola per ...