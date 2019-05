Maltempo nel mantovano. 5 persone nel fiume con l'Auto - un dispero : Stefano Damiano I cinque componenti della comitiva si trovavano nei pressi del fiume Mincio per pescare Tragedia a causa del Maltempo a Pozzolo, piccolo comune nel mantovano; cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel fiume Mincio. I fatti sono successi in prima mattinata, verso le sette; da una prima ricostruzione dell’accaduto, i cinque si erano recati in zona per pescare ma a causa delle pessime ...

Maltempo - Auto nel Mincio : un disperso. Morto turista a Marsala. LIVE | : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Auto finisce nel Mincio - un disperso : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Una persona risulta dispersa dopo che un'Auto è finita nel fiume Mincio a causa del maltempo. A bordo c'erano cinque persone, quattro sono state tratte in salvo mentre un'altra al momento risulta dispersa. In corso le ricerche dei Vigili del Fuoco con squadre terrestri e s

Maltempo - Auto finisce nel fiume Mincio : un disperso. Si cerca anche un anziano a Varese : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Auto finisce nel Mincio - un disperso : Una persona risulta dispersa dopo che un' Auto è finita nel fiume Mincio a causa del maltempo. A bordo c'erano cinque persone, quattro sono state tratte in salvo mentre un'altra al momento risulta ...

Maltempo - Auto finisce nel fiume Mincio : un disperso. Si cerca anche un anziano a Varese : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel M;atovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo - Auto nel Mincio : un disperso. Neve sulle Dolomiti. LIVE | : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Finiscono con l’Auto nel fiume - quattro in salvo e un disperso : Italia nella morsa del maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel M;atovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo - finiscono con l'Auto nel Mincio : quattro persone recuperate - un disperso | Nei boschi del Varesotto si cerca un 75enne : Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano. Una è ancora dispersa. Un altro disperso in provincia di Varese. Danni e disagi in tutto il Nord

Maltempo nel Mantovano : 5 persone finiscono nel fiume Mincio con l’Auto - un disperso : Questa mattina 5 persone sono finite con la loro auto nel fiume Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano: 4 sono state tratte in salvo, mentre una risulta dispersa. Sul posto, per le ricerche, presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco ed un elicottero. I 5, tutti di nazionalità romena, sono residenti a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Erano in zona per pescare e, a causa del Maltempo, hanno deciso di ripararsi in auto: il conducente si ...

MARSALA - LA VIDEOSORVEGLIANZA CONSENTE DI INDIVIDUARE E DENUNCIARE GLI AutoRI DEGLI ATTI VANDALICI NEL CENTRO STORICO : Uno scempio di arredi e piante quello avvenuto a MARSALA nella notte tra il 14 e il 15 Aprile scorso. Il CENTRO STORICO, per qualche ora, fu oggetto di numerosi ATTI VANDALICI ad opera di due soggetti ...

Finiscono con l'Auto nella piscina dell'hotel e poi scappano - Video : FORTE DEI MARMI. Un'auto Cadillac è finita stamani nella piscina, già piena d'acqua, del giardino di un hotel sul lungomare di Forte dei Marmi. Illesi i due giovani che si trovavano a bordo della ...

Forte dei Marmi - Auto di lusso sbanda e finisce nella piscina dell’hotel : Un'auto di lusso - una Cadillac - ha sbandato uscendo di strada e distruggendo il muretto di recinzione di un albergo a Forte dei Marmi. L'auto è così finita nella piscina dell'hotel, dove è stata ritrovata questa mattina. Non si hanno notizie del conducente dell'auto e di altre persone che potevano essere a bordo al momento dell'incidente.

Auto in fiamme nel catanzarese - conducente in salvo : Catanzaro - Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina alle ore 6.20 circa sulla SP124 in prossimità del bivio di Pietragrande ...