scuolainforma

(Di sabato 4 maggio 2019)con 36 mesi attendono l’incontro al Miur con le OO.SS del 6 maggio dove si metteranno a punto i dettagli per avviare i Pas. Si moltiplicano gli appelli dei. In tanti si augurano che possa finalmente partire una fase in cui ognuno possa avere il proprio percorso. In diversi hanno scritto ai sindacati per suggerire proposte ottimali.Comunicato StampaLunedì 6 maggio si aprirà al Miur il tavolo tecnico relativo a “ato e reclutamento”. Ildel Cambiamento e così le maggiori sigle sindacali del nostro Paese avranno la grande opportunità di siglare un accordo volto alla stabilizzazione di decine di migliaia di donne e uomini che hanno fatto del loro lavoroo una missione. Anni di sacrifici, di studio, di specializzazioni a spese proprie. Ora ilha la possibilità di cambiare radicalmente la rotta ...

scuolainforma : Vespa (AnDDL): Governo non perda l’occasione per stabilizzare docenti precari - NapoliTime : Opportunità per Governo e Sindacati di firmare un importante accordo 'Non solo la necessaria abilitazione ma la... - PasqualeVespa : Vespa (AnDDL): “Parola d’ordine stabilizzazione. Il Governo del Cambiamento ha l’opportunità di cambiare rotta risp… -