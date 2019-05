Sventa allarme bomba sul bus | autista palermitano premiato a Verona

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Roberto Chifari Un uomo dello Sri Lanka sale sul bus affermando di avere una. L’, un giovaneche lavora per l’azienda veronese dei trasporti, ferma il bus e salva i passeggeri prima dell’arrivo dei carabinieri. Il sindaco Sboarina lo premia: "A nome di tutta la città vogliamo ringraziarti"Salvatore Oliveri da cinque anni ha lasciato Palermo per motivi lavorativi. Si è trasferito a, dove fa l’dei bus per l’azienda Atv. Oliveri però da qualche giorno aè diventato un eroe per professionalità e freddezza. L’azienda lo haper aver gestito uncon estrema freddezza. L’è poi risultato fasullo ma lo scorso 24 aprile sulla linea 33 nessuno sapeva se quell’uomo avesse davvero unaSecondo la ricostruzione di chi era sul bus quella sera. Un uomo originario dello Sri Lanka era salito ...

