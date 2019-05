Sondaggi politici Ipsos | cala il gradimento per Salvini e Di Maio

Sondaggi politici - scende il gradimento dei leader di governo : in calo Conte - Salvini e Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia le difficoltà del governo, con i suoi esponenti in calo nel gradimento degli italiani. Scendono i consensi sia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - in misura più marcata - dei suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici Elettorali Maggio 2019 : gli ultimi sondaggi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Tempi di continui cambiamenti per il mondo della politica italiana. In vista delle elezioni europee a fine Maggio 2019, tutta l’attenzione è concentrata sullo scenario politico per poter capire che futuro ci attende ed eventuali scossoni. Col fine di poter avere una visione generale dell’attuale mondo della politica, di seguito sono presentati i sondaggi Politici Elettorali su Lega, Movimento 5 Stelle e PD. ultimi sondaggi Politici Elettorali ...

Sondaggi politici Demopolis : il 78% degli italiani favorevole al salario minimo : Sondaggi politici Demopolis: il 78% degli italiani favorevole al salario minimo Il lavoro è in testa alle priorità indicate dagli italiani in un Sondaggio dell’istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Secondo l’80% degli intervistati le politiche per l’occupazione devono essere al centro dell’agenda di governo. Riduzione della pressione fiscale (68%), misure per il rilancio dell’economia (67%), efficienza della ...

Sondaggi politici - gli italiani preferiscono l’alleanza Lega-Fi a quella di governo : I Sondaggi realizzati per Porta a Porta evidenziano le preferenze degli italiani sulle alleanze dei partiti di governo. In particolare, emerge che gli elettori preferiscono l'alleanza tradizionale tra Lega e Forza Italia rispetto a quella attualmente a Palazzo Chigi tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi politici Noto : addio governo dopo le Europee : Sondaggi politici Noto: addio governo dopo le Europee Il “governo del cambiamento” terminerà la sua esperienza il giorno dopo le Europee. Convinto di questo scenario è un italiano su due, secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per QN. Solo il 38% crede che l’esecutivo giallo verde andrà avanti e non ci sarà alcuna crisi. I sentori di un divorzio imminente d’altronde ci sono tutti. La tensione tra Lega e ...

Sondaggi politici europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5S - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera ...

Sondaggi politici - Elezioni Europee/ Governo litiga ma cresce : Lega 33% - M5s al 22% : Sondaggi politici verso le Elezioni Europee 2019: le intenzioni di voto premiano il Governo nonostante le liti furiose, Lega al 33%, M5s al 22%

Sondaggi politici Quorum : gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra : Sondaggi politici Quorum: gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra La tensione all’interno della maggioranza giallo verde è altissima. Il caso Siri rischia di minare la stabilità del governo con Di Maio che chiede le dimissioni del sottosegreterario del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiesta respinta al mittente da Matteo Salvini. L’intesa tra i due alleati-rivali potrebbe saltare tanto che tra le ...

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani e il cambiamento climatico : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani e il cambiamento climatico Settimana scorsa Greta Thunberg, giovane attivista ambientalista svedese, ha fatto tappa in Italia. Un tour che l’ha portata ad incontrare Papa Francesco, intervenire in Senato e infine partecipare ad una manifestazione a Roma contro il cambiamento climatico. Quello di Greta è stato un accorato appello a fare presto per salvare “il nostro Pianeta”. ...

Sondaggi politici Ipsos : italiani pessimisti sull’approvazione della flat tax : Sondaggi politici Ipsos: italiani pessimisti sull’approvazione della flat tax L’approvazione del Def divide gli italiani e fa litigare il governo. Secondo un Sondaggio Ipsos per Di Martedì, il 48% dei cittadini è convinto che il documento di economia e finanza non abbia cambiato gli obiettivi dell’esecutivo che rimangono gli stessi. Il 36% è di parere contrario: il Def ormai riconosce che non ci sarà crescita. Tra i punti più ...

Sondaggi politici : M5S e Lega crescono ancora - PD invece in difficoltà : A TgLa7 sono stati trasmessi i dati di Swg sulla situazione odierna delle intenzioni di voto in vista delle elezioni europee. Dopo un periodo di difficoltà, il Movimento 5 Stelle conferma la progressiva risalita. Anche la Lega, sempre primo partito, guadagna ulteriormente sugli altri. Il PD, invece, dopo un periodo di miglioramento, in seguito all'inchiesta sulla sanità umbra che lo vede coinvolto torna a regredire e si stacca ulteriormente dal ...

Sondaggi politici - ELEZIONI EUROPEE/ Lega al top - ma il 75% si 'conferma' pro-Ue : ELEZIONI EUROPEE, SONDAGGI POLITICI: Lega vola al 32,2%, Pd tallona il M5s e Forza Italia resta in crisi sotto il 10%. Il 75% resterebbe in Ue

Sondaggi politici Demos : i giovani e quell’attrazione europea : Sondaggi politici Demos: i giovani e quell’attrazione europea L’Unione europea tanto invisa a populisti e sovranisti piace ai giovani tra i 15 e i 24 anni. A sostenerlo è un Sondaggio Demos e Osservatorio di Pavia per Fondazione Unipolis. I giovani europei vedono ancora un futuro per l’Europa. Nonostante tutti gli allarmismi e le picconate arrivate da più parti in questi ultimi anni. La fiducia nelle istituzioni europee tocca ...

Sondaggi politici elettorali : PD e M5S appaiati - Forza Italia sopra la doppia cifra : A poche settimane dalle elezioni Europee, attese per il mese di maggio, giungono nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche BiDiMedia ha aggiornato le intenzioni di voto ai partiti, che mostrano la Lega saldamente in testa, seppur ci sia stata una flessione rispetto alla volta scorsa. Alle sue spalle è testa a testa tra PD e M5S, che si contendono la seconda posizione sul podio. Da segnalare, inoltre, la crescita da parte di Forza Italia, ...