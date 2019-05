Serie B Lecce | Lucioni | «In caso di promozione | torno a Benevento in bici»

Serie B - il Palermo "vede" il Lecce. Domizzi salva il Venezia : Tanto rumore per nulla. I primi quattro incontri della 37esima giornata di Serie B, la penultima, non producono alcun verdetto definitivo. ascoli-Palermo 1-2 - Una sconfitta dei rosanero avrebbe ...

Il Lecce è promosso in Serie A se… : La Serie B, tra promozioni, zona play off e salvezza, la 37^ giornata potrebbe stabilire alcuni verdetti. Analizziamo la situazione dalla possibile promozione del Lecce, alla lotta per i play off e retrocessione.Dopo l’aritmetica promozione del Brescia in Serie A dopo otto stagioni, la Serie B potrebbe emettere alcuni verdetti, a partire dal Lecce di Fabio Liverani che in questa 37^ riposerà. I salentini saranno promossi nel caso in ...

Lecce promosso in Serie A se.../ Turno di riposo - la promozione dipende dal Palermo : Il Lecce sarà promosso in Serie A se il Palermo dovesse perdere ad Ascoli: per i salentini c'è il Turno di riposo, la festa può arrivare davanti alla tv.

Serie B. Brescia vola in A - Lecce ko - Verona esonera Grosso : Il Brescia fa festa e vola in Serie A. La squadra allenata da Eugenio Corini conclude la sua grande cavalcata battendo l'Ascoli per 1-0 e conquistando matematicamente la promozione nella massima Serie.

Lecce ko a Padova : per i giallorossi la promozione in Serie A è rinviata : LA CRONACA DEL MATCH Primo tempo Parte bene il Padova, il Lecce commette qualche errore di troppo. 3': Padova in vantaggio. Segna Baraye che approfitta di un errore difensivo di Venuti e batte ...

Serie B - harakiri Lecce : perde a Padova e spreca il match-point per la A : perugia-cittadella 0-0 - Pareggio senza reti in una gara dai rari spunti di cronaca, con i padroni di casa cher partono meglio ma poi il Cittadella non mostra alcun cedimento, anzi sfiora la rete con ...

Lecce ko - Serie A rinviata. Crisi Verona - esonerato Grosso : Il Lecce deve aspettare qualche altro giorno, eventualmente, per festeggiare la serie A, dal momento che non sfrutta il pari di mezzogiorno del Palermo. Adesso è a +4, nel prossimo turno riposo, se i ...

Lecce - spreca anticipo promozione in Serie A : battuto dal Padova 2-1 : LA CRONACA - Nessuna sorpresa nell'undici iniziale. In difesa, ancora Venuti a sinistra e Meccariello a destra. A centrocampo Petriccione torna a fare il play, al posto dello squalificato Tachtsidis. ...

Serie B : Padova vince 2-1 - Lecce niente promozione : Il Lecce perde 2-1 a Padova e spreca il primo match ball per la promozione in Serie A. Dopo tre minuti appena il Padova si porta in vantaggio con un gol di Baraye. La reazione Leccese è deludente, ...

Serie B - niente festa per il Lecce. Salvezza Crotone - chance persa dal Benevento : ROMA - Poteva essere una giornata di verdetti, la 36ª di Serie B , soprattutto in chiave promozione, ma dopo la ghiotta occasione fallita dal Palermo nel lunch match , manca l'appuntamento con la ...

