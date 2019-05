Royal Baby | Meghan Markle super mamma | «Non mi fermo qui | voglio avere tanti figli»

attualitavip.myblog

(Di sabato 4 maggio 2019)ha già partorito il, o forse darà il benvenuto al suo primo bambino in queste ore, ma è improbabile che la duchessa del Sussex resteràdi un solo bambino. L’attrice 37enne ha rivelato di volere moltiin un’intervista del 2014 rispolverata in Inghilterra in queste ore: il che significa cheSussex potrebbe essere impostata perun fratello più giovane il più presto possibile. Insomma, una famiglia numerosa conpiccoletti.Parlando con The Brew,ha detto: “Sogno di essere unaconssimi bambini che girano per casa mia” anche se oggi è forse più corretto dire “palazzo”.all’epoca aveva appena divorziato dal suo primo marito, Trevor Engelson. Alla domanda sui suoi altri sogni,ha detto che voleva continuare a coltivare il suo blog di lifestyle The Tig e aveva ...

SkyTG24 : Meghan e Harry: non foto di rito col Royal baby - gambini62 : RT @DaniloOrlando_: Sulla misteriosa nascita del Royal Baby si poterebbe fare una serie tivù: “Sussex and the City”. #MeghanMarkle #RoyalB… - KontroKulturaa : Royal Family: ecco le prime immagini della Royal Baby (Foto) - -