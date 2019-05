MotoGp – Viñales domina la Q1 a Jerez | Pecco Bagnaia beffa un deludente Valentino Rossi

MotoGp – Concluse le Fp3 a Jerez! Petrucci brucia Marquez : Valentino Rossi e Vinales fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci si conferma il più veloce anche dopo le Fp3 di Jerez: il pilota Ducati davanti a Marquez e ad un super Quartararo. Valentino Rossi e Maverick Vinales fuori dai migliori 10 Dopo aver chiuso al primo posto le Fp2 della giornata di ieri, Danilo Petrucci si conferma il pilota più veloce sul circuito di Jerez. La Ducati sfreccia sul tracciato spagnolo, confermando il trend positivo già fatto vedere nei test invernali. Petrucci ...

MotoGp - problemi in staccata per Viñales : “la moto non si ferma - faccio tanta fatica in frenata” : Il pilota spagnolo ha rivelato i problemi della Yamaha emersi nel corso della prima giornata di libere a Jerez Danilo Petrucci davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera il ternano della Ducati gira in 1’37″909 precedendo Andrea Dovizioso e le Honda di Cal Crutchlow e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quinto tempo per la migliore delle Yamaha, quella dello spagnolo ...

Diretta MotoGp / Streaming video prove libere FP2 : Rossi e Vinales in difficoltà! : Diretta MotoGp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

MotoGp – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

MotoGp - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGp – La bella iniziativa di Vinales : nuovi gadget gratis a tutti i fan con il merchandising numero 25 [FOTO] : In occasione del gp di Jerez, Maverick Vinales ha deciso di regalare a tutti i suoi fan aventi merchandising con il numero 25, i nuovi gadget con il numero 12 La MotoGp si sposta in Spagna per il gp di Jerez e Maverick Vinales, idolo dei tifosi di casa, ha deciso di fare uno splendido regalo a tutti i suoi fan. Il pilota Yamaha ha invitato tutti i supporter con il vecchio merchandising, quello con il numero 25, a presentarsi presso il ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con Valentino Rossi, capace di ...

MotoGp - Vinales in cerca di riscatto : “per fortuna si torna in Europa…” : MotoGp, Vinales alla ricerca di riscatto in quel di Jerez dopo un Gp delle Americhe a dir poco deludente Maverick Vinales si appresta a tornare in Europa dopo un difficile Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha ha parlato oggi del prossimo Gran premio, nel quale va alla ricerca di riscatto: “Sono contento perché finalmente arriviamo alle gare europee. Ad Austin, nonostante i problemi che abbiamo incontrato, mi sentivo molto bene in ...

MotoGp – Vinales promuove il suo nuovo capotecnico Garcia : “con Forcada era difficile vedere certi dettagli” : Maverick Vinales ed il confronto tra Garcia e Forcada: lo spagnolo della Yamaha soddisfatto del lavoro col suo nuovo capotecnico L’inizio della stagione 2019 non è stata delle migliori per Maverick Vinales: nonostante i cambiamenti dal 2018, lo spagnolo della Yamaha non ha ottenuto i risultati sperati ma sembra non aver perso l’ottimismo ed il sorriso. In un’intervista a DAZN Vinales ha raccontato il suo rapporto col ...

MotoGp - la Yamaha prepara il suo asso nella manica : Valentino Rossi e Viñales sperano in vista di Jerez : La Casa di Iwata starebbe progettando il proprio personale spoiler in stile Ducati, ma il debutto potrebbe non avvenire a Jerez Una volta sdoganato definitivamente dalla FIM, lo spoiler Ducati è diventato oggetto di studio (e di replica) da parte di molti team, che hanno deciso di seguire la strada aperta dalla Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse Nonostante una soluzione simile l’abbia provata nel Gp di Valencia del 2018, la Yamaha ...

MotoGp – Vinales in difficoltà - Jorge Lorenzo ammette : “so quale è il suo problema - l’ho vissuto anche io” : Jorge Lorenzo e le difficoltà di Maverick Vinales nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp: le parole del maiorchino sui problemi dello spagnolo della Yamaha La stagione 2019 non è iniziata col piede giusto per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, nonostante l’ottimismo ed i cambiamenti non è riuscito ad ottenere buoni risultati nelle prime tre gare del campionato di MotoGp. AFP/LaPresse Mentre Valentino Rossi ha ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Non ho capito il messaggio di penalità» : ROMA - Maverick Viñales ha riconosciuto pubblicamente l'errore che ha compromesso la sua gara ad Austin, nel Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha, punito per una falsa partenza, ha ...

