Migranti | Papa | la diversità è ricchezza

Migranti - Salvini al Papa : “Basta parlare di porti aperti - integrazione con numeri controllati” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della questione Migranti durante un comizio elettorale a Fidenza: "L'integrazione è possibile solo se i numeri sono sotto controllo, e questo lo dico anche al santo padre che parla sempre dei Migranti e dei porti aperti, se ne arrivano duecentomila all’anno con i barconi è il caos".Continua a leggere

Il Papa bacchetta i sovranisti : "Le Nazioni sono fatte dai Migranti" : 'Nell'attuale situazione di globalizzazione non solo dell'economia ma anche degli scambi tecnologici e culturali, lo Stato nazionale - ha continuato - non è più in grado di procurare da solo il bene ...

Papa Francesco : "I Migranti non sono una minaccia e gli Stati devono proteggerli" : Accoglienza. E' la parola d'ordina di Papa Francesco che lancia un nuovo monito sui migranti in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge dal 1° al 3 maggio 2019, presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema Nation,

Il Papa bacchetta i sovranisti : "Le Nazioni sono fatte dai Migranti" : 'Tutte le Nazioni sono frutto dell'integrazione di ondate successive di persone o di gruppi di migranti e tendono a essere immagini della diversità dell'umanità pur essendo unite da valori, risorse ...

'I Migranti costretti a lasciare casa vanno accolti con umanità' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 2 mag., askanews, - 'Il modo in cui una Nazione accoglie i migranti rivela la sua visione della dignità umana e del suo rapporto con l'umanità. Ogni persona umana è membro dell'...

Vaticano - Papa Francesco nega il problema Islam : svuota i campi di Migranti in Africa e li porta in Italia : Per Francesco e la sua corte il pericolo Islamico continua a non esistere. Nei giorni scorsi hanno finto di non vedere che le stragi di cristiani compiute in Sri Lanka sono state opera di terroristi musulmani. Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista dei gesuiti e primo consigliere politico de

Il monito del Papa sui Migranti : "Corridoi umanitari dalla Libia" : Agostino Corneli Il pontefice si è rivolto ai fedeli nel tradizionale Regina Coeli in Piazza San Pietro. Ricordati anche i quattro beati proclamati in Argentina Papa Francesco, al termine del Regina Coeli in piazza San Pietro, torna a parlare del tema dei migranti. Tema molto caro al pontefice, che da sempre chiede una maggiore apertura nei confronti degli immigrati. E questa volta mette al centro del discorso la Libia, tema che da ...

Papa Francesco dona 500mila dollari ai Migranti bloccati al confine tra Messico e USA : Il Pontefice ha deciso di donare mezzo milione di dollari a beneficio dei progetti di assistenza ai migranti del continente americano che tentato di raggiungere gli Stati Uniti ma rimangono bloccati in Messico. A trarre beneficio dai 500mila dollari saranno tredici progetti che sono stati già approvati per le diocesi di Cuautitlán, Nogales (due), Mazatlán, Querétaro, San Andrés Tuxtla, Nuevo Laredo (due) e Tijuana; così come per le ...

Messico - Papa Francesco dona 500mila dollari a chi assiste i Migranti : La somma andrà a sostenere i 27 progetti di 16 diocesi che fanno fronte agli arrivi dei centroamericani diretti negli Stati Uniti

Vaticano - Papa Francesco travolto dalla valanga : "Neanche una parola sulle stragi. Invece sui Migranti..." : Vietato parlare di strage di cristiani in Sri Lanka. Una nuova valanga su Papa Francesco all'indomani delle terrificanti carneficine nelle chiese di Colombo, che recano la firma di gruppi terroristici islamici attivi nell'ex Ceylon. Molti hanno notato, sgomenti, che su Twitter l'account ufficiale de