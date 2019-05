Lo sviluppatore del titolo medievale Mordhau si scusa per i problemi ai server

eurogamer

(Di sabato 4 maggio 2019)è un giococostruito attorno al combattimento corpo a corpo, il tutto in prima persona.Ebbene, come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato lanciato il 29 aprile e l'improvviso successo delha deve aver colto gli sviluppatori alla sprovvista: ihanno infatti manifestato prestazioni piuttosto scadenti a fronte di un alto afflusso di giocatori. Il tutto ha reso molto difficile giocare, e mozzare la testa dell'avversario con la nostra ascia dev'essere risultato decisamente meno divertente.Infatti si tratta un gioco di battaglia, per cui il movimento frenetico e la reattività dei comandi e della risposta delsono fondamentali. Il gioco, al momento è l'undicesimo gioco più popolare su Steam, e loTriternion si è ufficialmenteto per le prestazioni online poco soddisfacenti.Leggi altro...

